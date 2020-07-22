22 липня 2020 року відомий реп-виконавець Децл (Кирило Толмацький) міг би відзначати своє 37-річчя. Артист помер в 35 років після виступу на закритій вечірці в гримерці клубу: співак втратив свідомість, лікарі його врятувати не змогли.

Новина про смерть Кирила Толмацького прогриміла не тільки в Росії, де музикант користувався популярністю у меломанів, а й далеко за її межами. У мережі масово тужили за репером, який пішов з життя у розквіті сил. OBOZREVATEL вирішив згадати, чим прославився Децл і чому його називають "головною легендою 2000-х" на пострадянському просторі.

На піснях Децла виросло ціле покоління: в кінці 90-х – початку 2000-х практично кожен підліток відривався під його "Вечеринку" і, можливо, станцював свій перший повільний танець під пісню "Письмо".

Децл на початку кар'єри Форум "Золоті 90-і"

Шлях Децла до творчого Олімпу почався у вересні 1999-го, тоді 16-річний Кирило вперше виступив на фестивалі Adidas StreetBall Challenge в Москві. Молодий репер виконав свій знаковий трек "Пятница", чим підірвав натовп і прикував до себе увагу журналістів молодіжних видань. Російський журнал "ПТЮЧ" розмістив його знімок на обкладинці, після чого про Толмацького заговорили буквально всі.

Децл на обкладинці журналу "Птюч" Телеграм-канал "Світські хроніки"

Через рік після дебютного виступу на фестивалі Децл випустив перший альбом "Кто ты?". Саме з його виходом все почули знамениті треки "Слезы", "Вечеринка", "Кровь моя, кровь". Диск продався мільйонним тиражем, і це тільки офіційні дані. Піратських копій було зроблено ще більше.

Кирило Толмацький дружив і співпрацював з відомим нині репером Тіматі Форум "Золоті 90-і"

Музика Децла в ті часи була новинкою для слухачів, а також стала своєрідним стартовою точкою російської реп-культури. Пісні грали практично на всіх радіостанціях і музичних телеканалах, на всіх шкільних і студентських дискотеках.

Децлу могло б виповнитися 37: як репер, який помер, став легендою Форум "Золоті 90-і"

Друга платівка під назвою Street Fighter вийшла через рік і тільки закріпила успіх молодого і прогресивного виконавця. Вона не була настільки рейтинговою, як "Кто ты?", але тим не менше також подарувала меломанам відомі треки, серед яких "Письмо", "Нет войне" і "Весна восьмого дня", виконана разом з українським бендом Green Grey. Альбом завоював кілька престижних нагород, серед яких статуетки від МУЗ ТВ, ЮНЕСКО (за найкращу обкладинку), МTV, Золотий грамофон і інші.

Децл брав участь в програмі "Останній Герой" ФАН

Далі популярність Толмацького стала поступово згасати. Альбоми виходили все рідше, а їх наповнення помітно змінилося. Тоді Децл прийняв рішення з милого підлітка в широких джинсах перетворитися на дорослого, серйозного, місцями зухвалого чоловіка. У свою чергу тексти про тусовки і підліткові проблеми змінилися на більш філософські і драматичні.

Децлу могло б виповнитися 37: як репер, який помер, став легендою РІА "ФАН"

З 2004 року Кирило Тлумацький припинив використовувати псевдонім Децл. Ймовірно, вся справа полягала в сварці з батьком, який був відомим в Москві продюсером і просував творчість свого сина, проте робив це виключно так, як сам вважав за потрібне. Так як права на бренд "Децл" належали також йому, хлопцеві нічого не залишалося робити, як змінити сценічне ім'я. Починаючи з 2004-го і по 2019-й артист виступав під псевдонімами Децлъ, Le Truk і Джузеппе Жестко.

Децлу могло б виповнитися 37: як репер, який помер, став легендою Вікіпедія

В майбутньому жодна платівка, незалежно від того, під яким ім'ям і лейблом виходила, навіть близько не повторила успіху дебютних робіт. Децл ставав сценічним відлюдником, а успіхом користувалися тільки виступи, в ході яких він переспівував старі хіти, як і під час своєї останньої "вечірки".

Децлу могло б виповнитися 37: як репер, який помер, став легендою Рамблер

До речі, пізніше Децл розповідав, що всі його успішні треки батько записував на власній студії і дарував Кирилу на дні народження. Тоді подорослішалий музикант зазначив, що якби йому випала нагода повернутися в минуле, він відмовився б від подібних подарунків і ніколи б не займався музикою.

Децл з дружиною Юлією і сином Антонієм 24СМІ

"Я б не починав займатися музикою. Пішов би в училище при Міністерстві закордонних справ, мови б підучив. Якби мені тоді сказали, що все буде ось так, як сьогодні, я б відповів: "Тату, сорі, не даруй мені треки на день народження", — розповідав у 2017 році Децл виданню The Flow.

Децлу могло б виповнитися 37: як репер, який помер, став легендою Ponedelnik.info

Як би там не було, з відходом Децла пішла ціла епоха. Його колишні фанати про нього досить рідко згадували, але пам'ятали завжди. Вечірка закінчилася, головне, що він покинув її під бурхливі овації залу.

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