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''Могла задихнутися'': із Пугачовою трапилася біда на зйомках популярного шоу

10.1тЧитати матеріал російською

Знаменита російська співачка Алла Пугачова взяла участь у розважальному шоу на росТБ "Сьогодні ввечері", присвяченому композитору Ігорю Ніколаєву. Зйомки мало не обернулися трагедією для примадонни.

Через алергічний напад, який виник раптово, артистка почала задихатися у студії. Безперервний кашель і судоми змусили її перервати участь у зйомках, пише "Собеседник" (відео випуску ви можете подивитися в кінці новини).

У студії "Останкіно" Алла, через декілька хвилин після початку зйомок, поскаржилася на те, що у неї почало сильно дерти в горлі. Персонал на знімальному майданчику спробував вгамувати неприємний симптом, але намагання були марними. Незабаром з'ясувалося: у співачки почала розвиватися алергічна реакція.

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Як повідомляє видання, із кожною хвилиною примадонні ставало усе гірше: кашель посилювався, а також з'явилися ознаки задухи. Усвідомивши, що впоратися із приступом не в змозі, Пугачова покинула зйомки.

Як повідомили пізніше, якби артистка залишилася на майданчику, вона запросто могла б задихнутися.

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У розмові з "імператрицею" російської сцени Іриною Аллегровою, із якою Пугачова ворогувала багато років, примадонна поділилася, що була в цій студії багато разів і ніколи подібного не траплялося. З'ясувалося, що алергічна реакція виникла через штучний сніг.

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Зазначимо, що не дивлячись на труднощі, у випуск передачі все ж увійшли сюжети з Пугачовою, де вона поділилася спогадами про творчий шлях співака і композитора Ігоря Ніколаєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Алла Пугачова розповіла про те, як познайомилася із Ніколаєвим, із яким тісно дружить досі й навіть називає своїм "сином". Артистка, як зазначили у передачі "Сьогодні ввечері", допомогла побудувати блискучу кар'єру Ніколаєву, оскільки не змогла встояти перед його чарівністю.

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Особи
Алла ПугачоваІгор Ніколаєв (співак)Ірина Аллегрова
Місце
РосіяМосква
Тег
Новини Росії
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