Мішель Андраде вразила кардинальною зміною іміджу в новому відео

Молода артистка Мішель Андраде (Michelle Andrade) презентувала лірик-відео на чуттєву пісню Corazón, у якому постала в зовсім несподіваному амплуа.

Так, раптово з брюнетки Мішель перетворилася в яскраву і ніжну блондинку, чим підкорила своїх шанувальників. Ролик опублікований на офіційному YouTube-каналі співачки (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Пісня Corazón увійде в новий альбом Мішель, реліз якого відбудеться влітку 2019 року.

Прес-служба

"Сorazón – це світлі спогади про кохання. Я вдячна, що ця історія була в моєму житті і навчила мене важливому. Цією піснею я хочу донести кожному, що навіть якщо зараз рани свіжі, настане день, коли все буде Corazón – серце заживе!" – розповіла Андраде.

Що стосується різкої зміни образу, артистка зазначила, що перетворившись у блондинку, вона зуміла краще відчути зворушливу історію, про яку співається в композиції, а також подивитися на себе очима іншої людини.

Прес-служба

Прес-служба

"Образ блондинки допоміг мені подивитися на себе зі сторони й прожити цю історію знову почуттями іншої людини", – пояснила зірка.

Шанувальники Мішель Андраде прийшли в захват від її нової роботи. Вони розхвалили її в коментарях під відео.

Прес-служба

Прес-служба

Прес-служба

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Мішель Андраде підкорила мережу еротичним танцем. Так, спокусливий ролик, де артистка демонструє сміливі рухи, привів у захват її фанатів.

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