МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

Мішель Андраде вразила кардинальною зміною іміджу в новому відео

1.2тЧитати матеріал російською

Молода артистка Мішель Андраде (Michelle Andrade) презентувала лірик-відео на чуттєву пісню Corazón, у якому постала в зовсім несподіваному амплуа.

Так, раптово з брюнетки Мішель перетворилася в яскраву і ніжну блондинку, чим підкорила своїх шанувальників. Ролик опублікований на офіційному YouTube-каналі співачки (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Пісня Corazón увійде в новий альбом Мішель, реліз якого відбудеться влітку 2019 року.

Мішель Андраде вразила кардинальною зміною іміджу в новому відео

Прес-служба

"Сorazón – це світлі спогади про кохання. Я вдячна, що ця історія була в моєму житті і навчила мене важливому. Цією піснею я хочу донести кожному, що навіть якщо зараз рани свіжі, настане день, коли все буде Corazón – серце заживе!" – розповіла Андраде.

Новини
Іраклі Макацарія прокоментував ''роман'' із Мішель Андраде на ''Танцях із зірками''

Що стосується різкої зміни образу, артистка зазначила, що перетворившись у блондинку, вона зуміла краще відчути зворушливу історію, про яку співається в композиції, а також подивитися на себе очима іншої людини.

Мішель Андраде вразила кардинальною зміною іміджу в новому відео

Прес-служба

Мішель Андраде вразила кардинальною зміною іміджу в новому відео

Прес-служба

"Образ блондинки допоміг мені подивитися на себе зі сторони й прожити цю історію знову почуттями іншої людини", – пояснила зірка.

Шанувальники Мішель Андраде прийшли в захват від її нової роботи. Вони розхвалили її в коментарях під відео.

Мішель Андраде вразила кардинальною зміною іміджу в новому відео

Мішель Андраде вразила кардинальною зміною іміджу в новому відео

Мішель Андраде вразила кардинальною зміною іміджу в новому відео

Прес-служба

Новини
Одкровення Андраде про роман із відомим співаком: фото закоханої пари
Мішель Андраде вразила кардинальною зміною іміджу в новому відео

Прес-служба

Мішель Андраде вразила кардинальною зміною іміджу в новому відео

Прес-служба

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Мішель Андраде підкорила мережу еротичним танцем. Так, спокусливий ролик, де артистка демонструє сміливі рухи, привів у захват її фанатів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Мишель Андраде (Michelle Andrade)
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки