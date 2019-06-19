Мінування, скандал з квитками та флешмоб: подробиці про перші концерти туру Hello гурту Антитіла

15 червня відбувся концерт гурту Антитіла на полтавському стадіоні "Ворскла ім. О. Бутковського".

Це третій концерт із п’яти в рамках стадіонного туру “Hello”, який пройшов на підтримку нового однойменного альбому. На Заході та Сході вже майже п'ятдесят тисяч людей почули та проспівали "Hello" разом з гуртом Антитіла. Попереду Одеса та Київ, передає прес-служба гурту.

Тур "Hello" знаковий для гурту Антитіла, і в цілому для українського шоу-бізнесу.

У 2018 році музиканти не лише першими анонсували свій стадіонний тур, вони також стали першими, хто за підтримки технічного партнера PR music, згодом використав надсучасне звукове та світлове обладнання на своїх концертах по Україні.

Саме це обладнання використовують зірки світового рівня такі як: Daddy Yankee, Tokio Hotel та інші. Все стало можливим завдяки тривалій підготовці та праці великої команди, що нараховує близько ста людей. Члени команди кожного дня здійснюють великий обсяг роботи, задля того щоб сучасна українська музика потужно прозвучала у п‘яти запланованих містах туру.

Підсумуємо чим запам’яталися концерти гурту Антитіла у Львові, Харкові та Полтаві глядачам та організаторам...

Про це мало говорили, але перші два концерти туру Hello були на межі зриву з різних причин. Так у Львові, після першого етапу рекламної кампанії туру, Федерація Футболу України вимагала перенести концерт через хвилювання за можливе пошкодження відвідувачами концерту Антитіл нового покриття стадіону "Арена Львів", яке постелили перед футбольним матчем збірної України. Представники гурту відстояли подію, хоча й пішли на обмеження і погодилися задіяти лише половину стадіону, перемістивши сцену і мінімізувавши загрози для газону і майбутнього матчу.

А за кілька днів до Харківського концерту до директора гурту Антитіла Сергія Вусика надходили регулярні повідомлення про можливе замінювання стадіону та пропозиції "вирішити питання" за певну винагороду.

Тут слід подякувати керівництву, співробітникам МВС та СБУ у Харкові які взяли ситуацію під власний контроль. Необхідно зазначити, що підготовка та промо-кампанія до харківського концерту не припинялася навіть після введення військового стану восени 2018, хоча багато заходів у місті Харкові через це було скасовано.

Підготовка концерту в Полтаві також не пройшла без скандалу: колишній мер міста і потенційний кандидат у депутати Олександр Мамай, офіційно придбавши у Антитіл 700 квитків на концерт і почав їх безкоштовне розповсюдження серед жителів міста, що викликало неабиякий інтерес в медіа.

Але, не зважаючи на всі нюанси підготовки, найбільше що запам‘яталося людям у Львові, Харкові та Полтаві - унікальна атмосфера єднання, що притаманна лише Антитілам. Слід зазначити, що на трьох концертах було багато прихильників гурту, які приїхали з різних країн: США, Німеччина, Велика Британія, Угорщина, Нідерланди, Ізраїль та ін.

"Ми перетнули екватор туру! Сказати що ми в захопленні - нічого не сказати. Ми очікували десятки тисяч людей у Львові, і це сталося. Але ми точно не були готові до тієї кількості людей і того куражу, який був у Харкові та Полтаві. Все що сталося з Антитілами за останній місяць - це якась магія. До нас збираються прихильники зі всього світу. Чи могли ми подумати що у Полтаву летітимуть із Остіну, Мінська. А у Львів із Швейцарії, Канади, Ізраїлю. 24-го серпня ми привеземо Hello в Одесу! Буде незалежно, буде вільно і гаряче. А ще всерйоз думаємо над розширенням географії стадіонного туру"- зізнається Тарас Тополя.

Для кожного міста Антитіла готували музичні сюрпризи. Так у Львові на одній сцені з командою виступили близько п'ятдесяти дітей, вони мовою жестів виконали пісню "Лови момент". Також у Львові відбулася презентація пісні та кліпу "Symphony" у співпраці з гуртом Clean Bandit. Гості Харкова та Полтави почули дует Тараса Тополі та Олексія Веренчика з гурту DETACH. Вони виконали разом пісню "Смотри в меня". Фан-клуб Антитіл також не пас задніх, і в оригінальний спосіб привітав Антитіла у Харкові. Під час виконання пісні "Hello" вони підняли сотні табличок із назвою пісні.

У Харкові та Полтаві глядачі також вітали батьків Тараса Тополі, які відвідали саме ці міста. В силу життєвих обставин, вони рідко бувають на виступах гурту Антитіла.

Незмінним у кожному місті була музична програма від Антитіл, тривалістю у дві з половиною години, шоу з графічними та візуальними ефектами, ексклюзивна відкрита сцена у формі напівкола шириною понад сорока метрів, яка була створена спеціально для туру Hello.

Стадіонний тур "Hello" триває. Наступний концерт відбудеться 24 серпня в місті Одеса на стадіоні "Спартак", а завершиться тур 17 листопада у столичному Палаці спорту.

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