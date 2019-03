Мільярд переглядів на YouTube і найгучніший альбом року: хто така Billie Eilish

У п'ятницю, 29 березня, 17-річна американська співачка Біллі Айліш (Billie Eilish) випустила свій перший повноформатний альбом WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Ще минулого року, з появою новин про роботу над диском, його охрестили найбільш очікуваним релізом 2019-го. Тільки в Apple Music альбом попередньо внесли в особисті медіатеки понад 800 тис. слухачів. OBOZREVATEL розповідає, що відомо про Біллі Айліш.

Майбутня зірка мережі народилася в Лос-Анджелесі у 2001 році. Талант дівчинки і тяжіння до співу помітили ще в молодшій школі, і Біллі почала вчитися вокалу. З 11 років вона записує власні пісні. До першого прориву в мережі залишалися лічені роки.

У 2016 році, після виходу дебютного синглу Ocean Eyes, молодій співачці з США напророкували долю таких зірок як Ariana Grande, Dua Lipa та Beyonce. На сьогодні трек і кліп до нього зібрали в YouTube 98 млн переглядів.

З того часу Айліш підписала контракт з великим лейблом Interscope і незабаром випустила успішний міні-альбом Don’t Smile At Me.

Сьогодні на YouTube-каналі Айліш зібралося кілька кліпів, музичних треків і пара записаних звернень до слухачів. Все це в сумі принесло молодій артистці понад мільярд переглядів на відеохостингу.

Біллі Айліш називають сенсацією у світі музики. При цьому визначити жанр, в якому працює виконавиця, доволі важко. Її пісні одночасно відносять до категорій поп-музики, інді-поп та навіть електроніки.

Обкладинка альбому WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Перший повноформатник Біллі Айлиш вже доступний на популярних стрімінгових платформах: Apple Music, Google Music, Deezer та Spotify.

