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Мільярд переглядів на YouTube і найгучніший альбом року: хто така Billie Eilish

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У п'ятницю, 29 березня, 17-річна американська співачка Біллі Айліш (Billie Eilish) випустила свій перший повноформатний альбом WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Ще минулого року, з появою новин про роботу над диском, його охрестили найбільш очікуваним релізом 2019-го. Тільки в Apple Music альбом попередньо внесли в особисті медіатеки понад 800 тис. слухачів. OBOZREVATEL розповідає, що відомо про Біллі Айліш.

Мільярд переглядів на YouTube і найгучніший альбом року: хто така Billie Eilish

Майбутня зірка мережі народилася в Лос-Анджелесі у 2001 році. Талант дівчинки і тяжіння до співу помітили ще в молодшій школі, і Біллі почала вчитися вокалу. З 11 років вона записує власні пісні. До першого прориву в мережі залишалися лічені роки.

У 2016 році, після виходу дебютного синглу Ocean Eyes, молодій співачці з США напророкували долю таких зірок як Ariana Grande, Dua Lipa та Beyonce. На сьогодні трек і кліп до нього зібрали в YouTube 98 млн переглядів.

З того часу Айліш підписала контракт з великим лейблом Interscope і незабаром випустила успішний міні-альбом Don’t Smile At Me.

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Сьогодні на YouTube-каналі Айліш зібралося кілька кліпів, музичних треків і пара записаних звернень до слухачів. Все це в сумі принесло молодій артистці понад мільярд переглядів на відеохостингу.

Біллі Айліш називають сенсацією у світі музики. При цьому визначити жанр, в якому працює виконавиця, доволі важко. Її пісні одночасно відносять до категорій поп-музики, інді-поп та навіть електроніки.

Обкладинка альбому WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Обкладинка альбому WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Перший повноформатник Біллі Айлиш вже доступний на популярних стрімінгових платформах: Apple Music, Google Music, Deezer та Spotify.

Як писав раніше OBOZREVATEL, 12 треків канадського репера Дрейка у 2018 році потрапляли в першу десятку рейтингу Billboard. Таким чином музикант побив рекорд культових британців The Beatles, які у 1964 році посідали місця в цій самій десятці з 11 піснями.

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Місце
США
Теги
музикашоу-бизнес
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Як це нагадує The Beatles - Girl:той же гармонійний лад і майже ...структура. Загальний настрій.
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