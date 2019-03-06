Мило поцілувалися: Собчак підігріла чутки про роман з Богомоловим

Скандальна російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак підігріла чутки про її імовірний роман із режисером Костянтином Богомоловим.
На офіційному заході вони мило розмовляли один з одним і поцілувалися в щічку (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
Зокрема, в кадр потрапив момент, як Собчак пересувається і натикається на Богомолова з іншими людьми. Він запитав щось у журналістки після короткого поцілунку, після чого, вона продовжила розмову з його супутниками.
"Собчак підійшла привітатися і мило поцілувала Богомолова в щічку, в залі закохані сіли поруч", – йдеться в описі до відео.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак та її чоловік, актор Максим Віторган одружилися в лютому 2013 року. В 2016-му у них народився син.
У кінці 2018-го в мережі з'явилися нібито докази того, що відносини пари виявилися на грані розриву, оскільки Собчак закрутила роман з російським режисером Костянтином Богомоловим.
Ксенія спочатку не коментувала чутки, але потім опублікувала заяву у себе в Instagram.
Віторган, у свою чергу, вперше вийшов на публіку без кільця на пальці.
Увечері 21 січня чоловік Собчак побив режисера Богомолова через підозри в романі з його дружиною.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Зокрема повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Нещодавно Максим у нецензурній формі висловився про те, як ставиться до конфлікту з Богомоловим і чуток про розлучення з Собчак.
6 березня стало відомо, що Собчак і Богомолов засвітилися разом в аеропорту.
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