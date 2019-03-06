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Мило поцілувалися: Собчак підігріла чутки про роман з Богомоловим

1.4тЧитати матеріал російською

Скандальна російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак підігріла чутки про її імовірний роман із режисером Костянтином Богомоловим.

На офіційному заході вони мило розмовляли один з одним і поцілувалися в щічку (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, в кадр потрапив момент, як Собчак пересувається і натикається на Богомолова з іншими людьми. Він запитав щось у журналістки після короткого поцілунку, після чого, вона продовжила розмову з його супутниками.

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"Собчак підійшла привітатися і мило поцілувала Богомолова в щічку, в залі закохані сіли поруч", – йдеться в описі до відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ксенія СобчакКостянтин БогомоловМаксим Віторган
Місце
Росія
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