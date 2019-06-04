Мільйони на рахунку і величезні борги: розкрилася правда про спадщину покійної Началової

У росЗМІ оприлюднили інформацію про спадщину співачки Юлії Началової, якатрагічно померла у березні 2019 року. Стало відомо, що родичі артистки, крім її заощаджень і майна, успадкують і величезні борги.

Близький друг покійної виконавиці Єгор Іващенко розповів журналістам, що Началова залишила після себе майна більш, ніж на 100 млн рублів. При цьому рідні також будуть змушені розрахуватися з її боргами, які також досягають десятків мільйонів, пише "Комсомольская правда".

За словами Іващенка, у 100-мільйонний спадок Началової входить квартира, подарована їй колишнім чоловіком, футболістом Євгеном Алдоніним.

Юлія Началова SM-news

При цьому Юлія у свого іншого чоловіка, хокеїста Олександра Фролова займала під заставу цієї ж квартири 20 мільйонів рублів. Тепер рідні змушені будуть віддати спортсмену позичену суму.

"Не дивлячись на розлучення, у Юлі були хороші відносини з Євгеном Алдоніним. Євген прекрасно ставився до Юлі й до їхньої спільної дочки. Про це свідчить і його щедрий подарунок – розкішна квартира в центрі Москви. Після розлучення Алдонін квартиру у Юлі не забрав, не став її ділити ", – висловився Іващенко.

Також друг співачки додав, що ймовірно, фешенебельну квартиру Юлії в центрі Москви доведеться продати. На решту грошей після того, як всі борги будуть повернуті, вони зможуть купити дочці Началової і Алдоніна не менш розкішне житло.

"Родичі можуть продати квартиру і віддати Фролову борг. І у дочки Юлі був би свій кут. На решту грошей легко можна купити кілька квартир. Зараз він їм заважає це робити. Просто треба чинити по совісті", – підсумував Єгор Іващенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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