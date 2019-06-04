Мільйони на рахунку і величезні борги: розкрилася правда про спадщину покійної Началової

У росЗМІ оприлюднили інформацію про спадщину співачки Юлії Началової, якатрагічно померла у березні 2019 року. Стало відомо, що родичі артистки, крім її заощаджень і майна, успадкують і величезні борги.
Близький друг покійної виконавиці Єгор Іващенко розповів журналістам, що Началова залишила після себе майна більш, ніж на 100 млн рублів. При цьому рідні також будуть змушені розрахуватися з її боргами, які також досягають десятків мільйонів, пише "Комсомольская правда".
За словами Іващенка, у 100-мільйонний спадок Началової входить квартира, подарована їй колишнім чоловіком, футболістом Євгеном Алдоніним.
Юлія Началова
SM-news
При цьому Юлія у свого іншого чоловіка, хокеїста Олександра Фролова займала під заставу цієї ж квартири 20 мільйонів рублів. Тепер рідні змушені будуть віддати спортсмену позичену суму.
"Не дивлячись на розлучення, у Юлі були хороші відносини з Євгеном Алдоніним. Євген прекрасно ставився до Юлі й до їхньої спільної дочки. Про це свідчить і його щедрий подарунок – розкішна квартира в центрі Москви. Після розлучення Алдонін квартиру у Юлі не забрав, не став її ділити ", – висловився Іващенко.
Також друг співачки додав, що ймовірно, фешенебельну квартиру Юлії в центрі Москви доведеться продати. На решту грошей після того, як всі борги будуть повернуті, вони зможуть купити дочці Началової і Алдоніна не менш розкішне житло.
"Родичі можуть продати квартиру і віддати Фролову борг. І у дочки Юлі був би свій кут. На решту грошей легко можна купити кілька квартир. Зараз він їм заважає це робити. Просто треба чинити по совісті", – підсумував Єгор Іващенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Юлія Началова померла після боротьби з хворобою 16 березня 2019 року. За п'ять днів до цього співачка була госпіталізована через різкий підйом рівня цукру в крові і подагру.
Через погіршення стану співачку ввели в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Згодом стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у артистки.
16 березня Началову терміново прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
Результатом смерті раніше називали набряк легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
Началову поховали 21 березня в Москві на Троєкуровському кладовищі.
Через кілька місяців після смерті Юлії в Росії влаштували розподіл її речей.
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