Російський кінорежисер Микита Михалков потрапив до лікарні.

Його оглянули лікарі в Нижньому Новгороді, госпіталізація не знадобилася. Про це передає "Москва" з посиланням на прес-службу режисера.

"Микита Сергійович приїхав у Нижній Новгород. Дійсно, він підсковзнувся та впав. Було прийнято рішення провести медичне обстеження, за підсумками якого стало зрозуміло, що серйозних ушкоджень немає, і Микита Сергійович прийняв рішення продовжити робочу поїздку та взяти участь у всіх запланованих зустрічах", - сказано у повідомленні.

Микита Михалков liveinternet

За повідомленнями ЗМІ, Михалкову стало погано під час ефіру в Нижегородському телецентрі вранці. Йому викликали "швидку" та доставили в лікарню.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше госпіталізували онука Алли Пугачової.