''Мій синочок'': співачка Євгенія Власова спантеличила знімком з новонародженою дитиною

Українська співачка Євгенія Власова, яка в минулого року потрапила в реанімацію і перенесла кілька складних операцій, спантеличила своїх шанувальників в Instagram несподіваним фото з дитиною.

На особистій сторінці у соцмережі виконавиця опублікувала фото, на якому тримає на руках новонародженого хлопчика. "Моє маленьке чудо... Мій синочок... Завжди хотіла донечку і сина", - прокоментувала вона знімок.

Доволі скоро фотографія виконавиці зібрала майже 7 тис. лайків. У коментарях під постом Власової користувачі мережі почали гадати, ким доводиться артистці дитина.

Уважні фоловери співачки вказали на один з хештегів під фотографією - #хрестини. Судячи з усього, Євгенія Власова стала хрещеною.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в кінці 2017 року Євгенія Власова опинилася в лікарні з важким діагнозом. Співачці зробили чотири операції. У зв'язку з ускладненнями, які виникли через хірургічне втручання, співачка деякий час зовсім не покидала будинок, де проходила тривалу реабілітацію. Вже у лютому 2018 року Власова відзначала, що її самопочуття помітно покращився.

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