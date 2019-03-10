МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

''Мій синочок'': співачка Євгенія Власова спантеличила знімком з новонародженою дитиною

6.3тЧитати матеріал російською

Українська співачка Євгенія Власова, яка в минулого року потрапила в реанімацію і перенесла кілька складних операцій, спантеличила своїх шанувальників в Instagram несподіваним фото з дитиною.

На особистій сторінці у соцмережі виконавиця опублікувала фото, на якому тримає на руках новонародженого хлопчика. "Моє маленьке чудо... Мій синочок... Завжди хотіла донечку і сина", - прокоментувала вона знімок.

Доволі скоро фотографія виконавиці зібрала майже 7 тис. лайків. У коментарях під постом Власової користувачі мережі почали гадати, ким доводиться артистці дитина.

Новини
''Волосся немає. Важко...'' Павлик розповів про стан онкохворого сина

Уважні фоловери співачки вказали на один з хештегів під фотографією - #хрестини. Судячи з усього, Євгенія Власова стала хрещеною.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в кінці 2017 року Євгенія Власова опинилася в лікарні з важким діагнозом. Співачці зробили чотири операції. У зв'язку з ускладненнями, які виникли через хірургічне втручання, співачка деякий час зовсім не покидала будинок, де проходила тривалу реабілітацію. Вже у лютому 2018 року Власова відзначала, що її самопочуття помітно покращився.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Євгенія Власова
Місце
Україна
Теги
Instagramшоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги