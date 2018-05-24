"Ми ж тут заради вас": Приходько розповіла, як в АТО реагують на зраду українських зірок

Співачка та волонтер АТО Анастасія Приходько розповіла, як українські бійці в зоні проведення військових дій реагують на виступи зірок у країні-агресорі.

За словами артистки, зрада українських виконавців болісно переживається воїнами, які захищають рідну землю від російських окупантів. Про це Приходько розповіла в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ".

"Війна повинна йти на всіх фронтах. Ну чому хлопчаки повинні ціною свого життя зупиняти ворога, а ми тут повинні танцювати під артистів, які їздять розважати Російську Федерацію? Уявляєте, як їм? Я з ними розмовляла. Вони не розуміють цього. Вони кажуть: "Ми ж тут заради вас". Це все дуже дивно", - каже співачка.

Анастасія Приходько Tv.ua

Анастасія стверджує, що і сама болісно реагує на масове зрадництво українських зірок, проте свою принципову позицію не змінить.

"Я це дуже болісно переживаю, тому що бачу, що залишаюся сама. Але я все одно стоятиму до кінця, як би погано не було. Мені ж теж важко - були одні заробітки, зараз інші. Але є честь, совість і гідність. Я це не куплю ні за які гроші. А просрати це можна за один день", - додала Приходько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Приходько запропонувала маркувати артистів, які гастролюють в РФ.