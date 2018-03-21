"Ми такі близькі один до одного": Тіні Кароль зробили несподівану пропозицію

Лідер гурту O.Torvald Женя Галич зізнався українській співачці Тіні Кароль, що давно є її прихильником і знає всі пісні напам'ять. При цьому музикант звернувся до артистки з несподіваною пропозицією - записати спільний хіт, яким будуть пишатися покоління.

Женя Галич, O.Torvald

"На жаль для інших і на щастя для себе, я був представником країни на "Євробаченні". Також як і ви. Оскільки ми так близькі один до одного і у нас є спільні точки дотику, я б дуже хотів з вами записати дует", - заявив Галич в ефірі радіостанції "Новое время".

Також, рокер зізнався, що вже давно є фанатом творчості Тіни і нерівно дихає до її пісень, а "Выше облаков", "Show me your love" и "Пупсик" займають почесне місце в його особистому плей-листі.

"Зверніть на мене увагу, Тіно. Ми зробимо супертрек, яким будуть пишатися покоління", - впевнено додав Галич.

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