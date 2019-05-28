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"Ми розчаровані..." Російську співачку Гагаріну рознесли за голе фото

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Популярна російська співачка Поліна Гагаріна поділилася з шанувальниками пікантним знімком, на якому позувала топлес.

Так, артистка з'явилася перед камерою в високих шортах, а голі груди вона прикрила руками. Спокусливе фото Гагаріна опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Пост викликав у прихильників Поліни бурхливу реакцію. Її розкритикували за те, що вона показує голе тіло і через це стає "дешевою".

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"Голі фото – ви думаєте, це класно? Що з вами коїься?" – обурилися фани.

"Це дешево, ми розчаровані", – додали інші.

"Ми розчаровані..." Російську співачку Гагаріну рознесли за голе фото
"Ми розчаровані..." Російську співачку Гагаріну рознесли за голе фото
"Ми розчаровані..." Російську співачку Гагаріну рознесли за голе фото
"Ми розчаровані..." Російську співачку Гагаріну рознесли за голе фото
"Ми розчаровані..." Російську співачку Гагаріну рознесли за голе фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, Поліна Гагаріна стежить за своїм тілом, про що шанувальники часто говорять в мережі. Нещодавно вона поділилася яскравими знімками з подорожі, на яких продемонструвала стрункі ноги і плоский живіт.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Поліна Гагаріна
Теги
Новини Росіїшоу-бизнес
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Никитенко Елена
Никитенко Елена
Мoя искрeнняя благoдaрнocть всем тeм, кто пoкaзал мне этoт cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁5r0u5qs Просто пpoйдя проcтой опpoc полyчилa пoчти полyгодовyю зapплaтy)) Пoльзyйтеcь, пока eще есть вoзмoжнoсть=)
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