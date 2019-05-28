"Ми розчаровані..." Російську співачку Гагаріну рознесли за голе фото

Популярна російська співачка Поліна Гагаріна поділилася з шанувальниками пікантним знімком, на якому позувала топлес.

Так, артистка з'явилася перед камерою в високих шортах, а голі груди вона прикрила руками. Спокусливе фото Гагаріна опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Пост викликав у прихильників Поліни бурхливу реакцію. Її розкритикували за те, що вона показує голе тіло і через це стає "дешевою".

"Голі фото – ви думаєте, це класно? Що з вами коїься?" – обурилися фани.

"Це дешево, ми розчаровані", – додали інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Поліна Гагаріна стежить за своїм тілом, про що шанувальники часто говорять в мережі. Нещодавно вона поділилася яскравими знімками з подорожі, на яких продемонструвала стрункі ноги і плоский живіт.

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