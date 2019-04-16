"Ми не попрощалися..." Розлучена Лорак схвилювала мережу "криком душі". Відверте відео

Українська співачка Ані Лорак, яка пережила скандальне розлучення зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу, зробила жалісливе зізнання про "нове життя", до якого готувала своїх шанувальників майже два тижні.

Так, артистка презентувала кліп на зворушливу пісню "Я тебя ждала", в якій розповідає про те, що "не попрощалася з коханням, і більше не може засинати на самоті". Також у рядках пісні співається, що "важко звикати жити без коханого". Робота презентована на офіційному каналі Лорак на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Помню что ты мне сказал – каждое слово в душу мне. Чувствами ты играл, я теперь с ними наедине. Что со мной? Я тебе верила, но, наверное, в последний раз. Я тебя ждала, мы не попрощались..." – заспівала розлучена Ані Лорак, також у тексті уточнюється, що вона просить вибачення за кохання, "але все вже позаду".

Ані Лорак Скріншот з відео (YouTube)

Шанувальники Кароліни були зворушені її роботою, а проаналізувавши рядки треку, багато хто вирішив, що він носить біографічний характер і Лорак співає саме про своє розлучення. Зазначимо, що в кліпі, який фани назвали "криком душі", артистка розплакалася.

Кліп на пісню Ані Лорак "Я тебя ждала" Скріншот з відео (YouTube)

Ані пізніше підтвердила, що співала про себе, зазначивши, що "ця історія зіткана з її почуттів".

Кліп на пісню Ані Лорак "Я тебя ждала" Скріншот з відео (YouTube)

"Пісня – крик душі! Нехай у вашому житті більше не буде сумних композицій, ніколи. Дуже проникливо", – написали шанувальники.

Також багато з них привітали співачку з початком нового життя і порадили надалі записувати тільки позитивні треки та припинити сумувати через свою сімейну драму.

Кліп на пісню Ані Лорак "Я тебя ждала" Скріншот з відео (YouTube)

Кліп на пісню Ані Лорак "Я тебя ждала" Скріншот з відео (YouTube)

Нагадаємо, що останньою піснею, яку презентувала Ані Лорак, стала композиція "Сон", яку багато фанів теж вважають біографічною. Трек вийшов після сімейної драми з чоловіком Лорак Муратом, який до цього публічно зрадив її. Нині артистка розлучена і самостійно виховує доньку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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