''Ми були молодими геями'': Слєпаков спантеличив шанувальників раптовим зізнанням

Російський шоумен, комік і автор пісень Семен Слєпаков назвав себе і свого друга, продюсера та сценариста Джавіда Курбанова "геями в минулому".

Так, артист написав провокаційний пост на своїй сторінці в Instagram, доповнивши його також спільною жартівливою фотографією з Курбановим. Користувачі мережі були спантеличені подібним "зізнанням".

"На цьому фото я з Джавідом Курбановим, моїм другом і співавтором. Це разом із ним ми написали майже всі пісні, які ви любите. І які не любите теж. Фото зроблене вже давно, в далекому 1953 році, у зв'язку зі смертю Сталіна. Тоді ми з Джавідом були молодими. Холостяками. Геями. Загалом, все налаштовувало на творчість", – іронічно висловився Слєпаков.

Фоловери були обурені подібною публікацією, про що вони повідомили в коментарях:

"Ніколи не любила "слєпаковські" натягнуті жарти, так ще й не сам придумує. А про геїв зовсім уже зажартувався, геїв тільки зайвий раз ганьбить..." – розкритикували артиста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Семен Слєпаков записав відео з нагоди новорічних свят, розповівши про важкий 2018 рік. У ролику Слєпаков у нецензурній формі обурюється через проблеми, які виникли минулоріч у Росії (відео дивіться нижче).

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