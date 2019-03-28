''Мені відверто шкода, але...'' Притула прокоментував вигнання Варнави з України

Українському телеведучому Сергію Притулі відверто шкода, що його колега з "Нового каналу", російська телеведуча Катерина Варнава, отримала заборону на в'їзд в Україну, однак це покарання він вважає заслуженим.

Про це телеведучий розповів в інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну, згадавши, як на "Новому каналі" шукали нову ведучу програми "Хто зверху". Відео розмови публікує YouTube-канал skrypin.ua (відео дивіться нижче).

"Варнава успішно пройшла кастинг. Відверто скажу, вона була найкращою на цьому кастингу", — згадав Притула.

Проте, як стало відомо пізніше, будучи вже телеведучою на "Новому каналі", Катерина Варнава вирушила на гастролі в окупований Росією Крим із колегами з Comedy Woman.

"Варнаві сказали, що у неї бан за гастролі в Криму... і що крутити... це заслужено. Хоча мені відверто шкода", — додав ведучий.

На уточнення Скрипіна, чи заслуженим було покарання, Притула підкреслив: "Закон є закон".

Читайте також на OBOZREVATEL, чому Сергій Притула посварився з телеведучою Ольгою Фреймут. Як зазначив він у розмові з Романом Скрипіним, між ними "пробігла кішка".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся