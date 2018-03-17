Мені ні за що не соромно - MELOVIN про боротьбу із зірковою хворобою, особисте життя і "Євробачення"

"Євробачення-2018" - одна з найбільш очікуваних подій року в сучасному світі музики. За перемогу в головному пісенному конкурсі Європи боротимуться учасники з 43 країн. Нашу країну представлятиме молодий виконавець Melovin (Костянтин Бочаров) з піснею "Under the ladder", який також брав участь у минулорічному відборі на "Євробачення". Про те, як він зумів досягти своєї мети, а також про труднощі на своєму творчому шляху Melovin розповів в інтерв'ю "Обозревателю".

Melovin, на сьогоднішній день ти - один з найбільш обговорюваних українських виконавців. Концерти, натовпи фанаток і безперечний успіх на Національному відборі на "Євробачення". Твій творчий шлях - тема, яка цікавить багатьох. Хотілося б почати розмову з витоків твоєї кар'єри - проекту "Х-фактор". Ти, безперечно, став зіркою проекту і головним його відкриттям. Скажи, коли тебе обрушилася просто неймовірна слава, як ти на неї відреагував і чи змінила тебе популярність, як людину?

- Безумовно змінила. Я відреагував на популярність "зірковою хворобою". Це був дуже складний період. Я зміг впоратися завдяки своїй команді, і мені не соромно в цьому зізнатися. Мені взагалі ні за що не соромно.У кожного музиканта повинен бути такий час, коли здається, що весь світ повинен крутитися навколо тебе. Бувало й таке: лежиш собі на дивані, а потім кажеш "Хлопці, скасовувати запис в студії, я не буду нікуди їхати!" Зараз зоряної хвороби, звичайно, немає. Інакше я б уже не працював.

Твоя зіркова хвороба на самому початку кар'єри: як вона вплинула на подальшу творчість?

- Слава Богу, мене витягли з неї, інакше нічого б не вийшло. Після проекту був спад всього, що відбувається, тому що хтось не хотів працювати. І дуже добре, що я тоді не почав слухати різних "порадників", яких було досить багато. Мені вказували що співати, що писати, що "зайде", що будуть "хавати люди". Це жахливі слова, які я зараз абсолютно не сприймаю. Тоді я втрачав самого себе. Ще до "Х-Фактору" я розумів, якою має бути моя музика, і те, що відбувається зараз - це фактично мої бажання, які були до проекту.

Я, зізнаюся чесно, стежила за тобою під час "Х-Фактору" і пам'ятаю, що тоді ти виступав під сценічним псевдонімом Нік Меловін (Nick Melovin). Був момент, коли один із суддів, а саме Андрій Хливнюк, сказав, що це "звучить занадто дешево". Чи було тобі прикро чути таке і чому ти не передумав використовувати це сценічне ім'я? Адже в той період, напевно, думка знаменитого музиканта могла кардинально вплинути на тебе, як на виконавця-початківця.

- Тоді я, можливо, і образився. Але при цьому сам добре розумів і дуже вірив, що саме Melovin стане популярним. Зате як красиво все зараз закрутилося: це зараз дорогий бренд, який, наприклад, замовити на корпоратив зможе далеко не кожен.

Скажи, а що було важче: тоді виступати в прямих ефірах популярного телепроекту чи боротися за право представляти цілу країну. Ну і, власне, в Лісабоні тобі доведеться виступати перед багатомільйонною аудиторією. Ти боїшся цього?

- У мене пропав якийсь страх до сцени, але, як будь-який музикант, я переживаю перед усіма виступами. Якщо музикант не переживає - значить він не музикант, а бездушна машина, яка не відчуває ніяких емоцій. У мене такого не буває. Я завжди пропускаю все через себе.

Я чула, що ти був соціофобом. Ти впорався з цим і що тобі допомогло?

- Так, боявся людей, але зараз це майже минуло - перефарбувався в чорний колір і мені стало легше. Я захотів, щоб люди бачили не тільки лінзу в оці і різнокольорове волосся, але ще й "копали" в мені щось більше. Тобто, дозволив людям "діставати" з мене те, що потрібно кожному і надихатися чимось зсередини.

А що найбільше тебе бентежить в людях?

- Лукавство і лицемірство. Це те, чого я до сих пір не приймаю, лицемірство взагалі викликає у мене огиду і антипатію. Я намагаюся захищати себе від цього. Саме лицемірство - це те, що приводить до війн, як я вважаю.

Ти говорив, що у тебе складний характер і це, звичайно, впливає і на особисте життя, і на кар'єру. У чому саме проявляється складність?

- Напевно, в непередбачуваності. Я іноді сам не знаю, що можу зробити в наступну хвилину. Можу кинути телефон, можу зі злості вилити каву, але, в принципі, довести мене до точки кипіння дуже складно. Та й здатний на це далеко не кожен. Я намагаюся таких людей не підпускати до себе.

У тебе вже утворилася ціла армія фанаток. Чи були дивні пропозиції з їх боку. Наприклад, інтим пропонували?

- Так було. Особливо часто в повідомленнях в соціальних мережах. В основному я намагаюся не запам'ятовувати такі речі, а подібні повідомлення відразу відхиляю, навіть не читаючи до кінця. У цих людей нездоровий юнацький максималізм, але потрібно себе все ж трохи "приспускати" на землю.

Отже, питання, яке цікавить всіх: Melovin холостяк?

- Так, холостяк. Але у мене є кіт, це рахується? (Сміється).

А коли у тебе з'явиться друга половинка, чи плануєш ти представляти її публіці?

- Ні звичайно. Я ніколи не розповідаю про своє особисте життя і не демонструю своїх батьків і друзів. Таке сокровенне повинне завжди залишатися за сімома замками, так як ти намагаєшся постійно уберегти і захистити близьких від зайвих поглядів і засуджень. Я весь удар беру на себе.

Що ти вважаєш головним мінусом своєї популярності (якщо такі є)?

- Особливих недоліків немає. Хіба що відсутність сну і банальної можливості піти і вчасно поїсти. Але мені подобається такий ритм, адже це особливості професії.

За період твоєї творчої діяльності були у тебе курйозні ситуації, які ти пам'ятаєш досі (або хотів би забути).

- Колись під час виступу я зламав собі зуб об мікрофон. Також колись після концерту в Кропивницького мене з приміщення виводила поліція. Але тоді мене не хотіли з міста випускати, натовп в 400 чоловік заблокував гримерку, виходи і довелося звернутися за допомогою до правоохоронних органів.

Ну, повернемося все-таки до головної теми - "Євробачення". Андрій Данилко, який під час Національного відбору явно вболівав за тебе, поїде разом з тобою в Португалію?

- Він дійсно висловлював таке бажання, але правда це, чи ні - поки не знаю.

А в ролі кого він може поїхати на "Євробачення" разом з тобою? Наставника, приятеля або в іншому амплуа?

- У ролі Андрія Данилка, звичайно. Я ціную спілкування з ним, він мене дуже підтримує, дає поради, але я не сприймаю його як "наставника". Він та людина, якої мені не вистачало. До прикладу, Андрій Михайлович може підійти і просто сказати: "Мел, зараз розслабся і забудь зараз про все, тобі потрібно просто співати". І це допомагає.

Данилко також говорив, що готовий оплатити тобі курси англійської мови. Він виконав свою обіцянку?

- Поки що ні, але я і не лізу ні до кого з подібними питаннями чи пропозиціями. Якщо вважатиме за потрібне це зробити - обов'язково зробить.

Хто з твоїх близьких буде тебе підтримувати в Лісабоні, не рахуючи представників команди? Можливо, батьки?

- Ні, батьки не поїдуть, це точно. Я сам цього не хочу. Їм не потрібно стільки уваги з боку публіки, це буде дуже важко. Думаю, що рідні будуть підтримувати мене на відстані.

Після виступу на "Євробаченні" ти плануєш якось святкувати таку знаменну подію?

- Звичайно, я взагалі люблю щось святкувати. У мене кожен день свято. Але в міру розумного, без особливих гулянь. Для мене "відсвяткувати" - це випити хорошого вина, сходити в кіно або просто прогулятися. На все це, звичайно, потрібен час, якого не вистачає, але ми обов'язково придумаємо щось цікаве.