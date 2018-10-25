''Мені дуже шкода'': хітмейкеру Тімберлейку заборонили співати

Американський поп-виконавець і актор Джастін Тімберлейк був змушений скасувати сольний концерт у стінах знаменитої арени "Медісон Сквер Гарден" (Нью-Йорк) через вимоги лікарів. Артистові заборонили деякий час співати, щоб зберегти голос.

Про це знаменитість повідомила на особистій сторінці в Instagram, пообіцявши фанам організувати концерт найближчим часом.

"Друзі, мені дуже шкода, маю оголосити, що сьогоднішній концерт в МСГ скасовується на вимогу лікаря. Мої голосові зв'язки серйозно пошкоджені", — зазначив у повідомленні Тімберлейк.

При цьому співак додав, що на концерт власники квитків все ж потраплять, але пізніше, у день народження співака — 31 січня.

Пост Тімберлейка, за яким у соцмережі стежать понад 50 млн підписників, зібрав понад 400 тис. лайків і 12 з лишком тисяч коментарів засмучених фанатів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, папараці підловили Джастіна Тімберлейка на прогулянці із сином.