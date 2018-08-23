"Мене шантажували": зірка "Орла і решки" вперше відверто заговорила про вагітність

Популярна українська телеведуча, зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко, про вагітність якої вже кілька місяців ходять чутки в мережі, вперше розповіла про своє цікаве положення.

Так, незважаючи на те, що Регіна досі воліє жартувати на цю тему, вона все ж підтвердила той факт, що чекає дитину і зазначила, що раніше не хотіла коментувати свій стан, так як для неї це занадто "сакральна тема". Про це вона розповіла в інтерв'ю для видання Glamour.

"Насправді я знаю, що всі хочуть поговорити про мої форми і опуклості, але я вважаю, що ця тема дуже таємнича, не варто про це багато говорити, поки все не відбулося", - пояснила телеведуча.

Скріншот з трансляції YouTube

Тодоренко підкреслила, що через замовчування деталей про прийдешнє поповнення її навіть шантажували журналісти.

"До мене підійшов кореспондент відомого порталу і сказав, що у них є інформація про всі мої аналізи, є висновок лікаря, і давайте, мовляв, вирішувати, як це публікувати. Я відповіла:" Що? Це такий шантаж?" - обурилася Регіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ розсекретили подробиці про вагітність Регіни Тодоренко. Популярний таблоїд повідомив, що знаменитість чекає на хлопчика і народить приблизно в грудні.