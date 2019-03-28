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''Мене кинули'': Притула розповів, чому посварився з Фреймут

7.6тЧитати матеріал російською

Між популярними українськими ведучими Сергієм Притулою та Ольгою Фреймут пробігла велика чорна кішка.

Про це Притула розповів у інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну. За словами телеведучого, вчинок Фреймут дуже його розлютив. Відео бесіди публікує YouTube-канал skrypin.ua (відео дивіться нижче).

''Мене кинули'': Притула розповів, чому посварився з Фреймут

"Не те щоб ми сварилися... велика кішка пробігла 21 грудня 2013 року. Тоді тривали торги між "плюсами" і "Новим каналом" за Олю Фреймут — у неї закінчувався контракт на "Новому" і вона обирала, де далі працювати", — розповів Притула.

"Мені здається, що на "плюсах" виявилися умови і пропозиції трохи кращими і 19 грудня вона підписала контракт з "1+1". Все б нічого, але 16 грудня, за три дні до цього, вона особисто мені пообіцяла, що залишиться на "Новому каналі", — продовжив він.

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Як пояснив Притула, раптове рішення Фреймут призвело до низки проблем.

"Я не переймався її кар'єрою, але крім роботи ведучого на "Новому каналі" у мене ще є посада креативного продюсера шоу "Хто зверху". Ця рейтингове шоу, там працює велика група редакторів — вони пишуть під ведучих. І я конкретно відчув, що мене кинули. Я дуже розсердився, бо ми зупинили підготовку до виробництва чергового циклу "Хто зверху", ми були змушені взяти паузу, ми кілька місяців проводили кастинги..." — пояснив він.

За словами телеведучого, 70% зірок українського телебачення, яким пропонували місце у шоу, відмовилися. Причиною відмови було небажання, щоб їх порівнювали з Ольгою Фреймут.

Як писав раніше OBOZREVATEL, журналіст Роман Скрипін різко розкритикував організаторів Національного відбору на Євробачення-2019, які допустили участь колективу з проросійською позицією.

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Особи
Ольга ФреймутСергій ПритулаРоман Скрипін
Місце
Україна
Теги
інтерв`ювидео
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