MELOVIN похвалився поповненням у сім'ї

Молодий український співак, представник України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2018" MELOVIN завів собаку.
Фотографію свого пса на прізвисько Плутон виконавець опублікував у соціальній мережі Instagram.
"Знайомтеся, це мій собака по кличці Плутон! І я чекаю його знайомства з моїм котом! Р.S."майже" в риму написав, ні?" - написав MELOVIN.
Собака MELOVIN'a Плутон
Instagram @melovin_official
Собака MELOVIN'a Плутон
Instagram @melovin_official
Шанувальники артиста розсипалися в компліментах з приводу його нового вихованця і назвали собаку дуже милим.
Зазначимо, що MELOVIN живе з котом на прізвисько Цитрус.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MELOVIN пояснив, чому не поїде виступати в Росію.
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