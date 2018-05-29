MELOVIN похвалився поповненням у сім'ї

Молодий український співак, представник України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2018" MELOVIN завів собаку.

Фотографію свого пса на прізвисько Плутон виконавець опублікував у соціальній мережі Instagram.

"Знайомтеся, це мій собака по кличці Плутон! І я чекаю його знайомства з моїм котом! Р.S."майже" в риму написав, ні?" - написав MELOVIN.

Собака MELOVIN'a Плутон Instagram @melovin_official

Собака MELOVIN'a Плутон Instagram @melovin_official

Шанувальники артиста розсипалися в компліментах з приводу його нового вихованця і назвали собаку дуже милим.

Зазначимо, що MELOVIN живе з котом на прізвисько Цитрус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MELOVIN пояснив, чому не поїде виступати в Росію.

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