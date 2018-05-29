УкрEngРус
Реєстрація
СпортLady

MELOVIN похвалився поповненням у сім'ї

3.1тЧитати новину російською

Молодий український співак, представник України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2018" MELOVIN завів собаку.

Фотографію свого пса на прізвисько Плутон виконавець опублікував у соціальній мережі Instagram.

"Знайомтеся, це мій собака по кличці Плутон! І я чекаю його знайомства з моїм котом! Р.S."майже" в риму написав, ні?" - написав MELOVIN.

Собака MELOVIN'a Плутон

Instagram @melovin_official

Собака MELOVIN'a Плутон

Instagram @melovin_official

Шанувальники артиста розсипалися в компліментах з приводу його нового вихованця і назвали собаку дуже милим.

Новини
"Відкрию маленький секрет..." Приходько пояснила місце MELOVIN на "Євробаченні-2018"

Зазначимо, що MELOVIN живе з котом на прізвисько Цитрус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MELOVIN пояснив, чому не поїде виступати в Росію.

Читайте також на OBOZREVATEL інтерв'ю з MELOVIN'ом.

Особа
Костянтин Бочаров (MELOVIN)
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
9
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги