Меладзе в Австрії, а Каменських з Потапом в Туреччині: де відпочивали зірки в травні. фото

Українські та російські знаменитості вже в травні відкрили сезон відпусток. На свої сторінки в Instagram вони викладають яскраві фото з різних країн і закликають прихильників наслідувати їхньому прикладу.

Найбільше знімків викладало новоспечене подружжя Олексій Потапенко і Настя Каменських. Закохані, які довгий час приховували свій роман, тепер вдосталь насолоджуються один одним і публічно демонструють свої відносини вже в офіційному статусі чоловіка та дружини. В медовий місяць пара поїхала в Туреччину.

А Валерій Меладзе побував в Австрії. У Відні, у артиста були гастролі.

Леся Никитюк вирушила до Іспанії і поділилася лайфхаком для дівчат:

"Атлантичний океан, гори, морепродукти (фантастика). Порада: тут можна сховатися з коханцем від туристів, ходити на шопінг і жерти фантастичні морепродукти! Наших ви тут точно не зустрінете".

Ще одна зіркова пара – Регина Тодоренко та Влад Топалов – відпочили в турецькому місті Белек.

В Белеці свою відпустку провела і Анфіса Чехова.

В турецькому Белеці також демонструвала свої сексуальні форми співачка Ганна Сєдокова.

А Кристина Асмус зізналася, що завжди мріяла побувати в ОАЕ та здійснила своє бажання.

Леонід Агутин та Анжеліка Варум похизувалися поїдкою у Венецію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірки показали зворушливі фото з дітьми. Артисти, співаки і журналісти опублікували знімки з Останнього дзвоника.

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