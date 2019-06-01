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Меладзе в Австрії, а Каменських з Потапом в Туреччині: де відпочивали зірки в травні. фото

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Українські та російські знаменитості вже в травні відкрили сезон відпусток. На свої сторінки в Instagram вони викладають яскраві фото з різних країн і закликають прихильників наслідувати їхньому прикладу.

Найбільше знімків викладало новоспечене подружжя Олексій Потапенко і Настя Каменських. Закохані, які довгий час приховували свій роман, тепер вдосталь насолоджуються один одним і публічно демонструють свої відносини вже в офіційному статусі чоловіка та дружини. В медовий місяць пара поїхала в Туреччину.

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#honeymoon #bearanddiamond @realpotap

Допіс, Поширення NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

#honeymoon @realpotap

Допіс, Поширення NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

А Валерій Меладзе побував в Австрії. У Відні, у артиста були гастролі.

Леся Никитюк вирушила до Іспанії і поділилася лайфхаком для дівчат:

"Атлантичний океан, гори, морепродукти (фантастика). Порада: тут можна сховатися з коханцем від туристів, ходити на шопінг і жерти фантастичні морепродукти! Наших ви тут точно не зустрінете".

Містечко Віго це Справжня Автентична Іспанія (Галіція) Англійська - no comprendo😊Атлантічній океан, гори, морепродукти (фантастика) ... є даже Ресторан Мішелін (Вері Делішес) ☝🏻Порада для тьолочок !!! Тут можна сховатіся з коханця від туристов, ходити на шопінг и жерт фантастичні морепродукті😂Нашіх ви тут точно не зустрінете🤣 Vigo es in Lugar increible, tiene tanto montaña Como el oceano atlantico. Ademas, gracias a esto tiene el puerto pesquero mas grande de Europa . Y Aqui puedes esconderte com tu amante secreto porque no hay turismo Ucraniano . 😁🥰 # лесянікітюк #travel #vigo #LaLigaExperience, #LaLiga, #megogo, #fccelta @megogo_ua

Допіс, Поширення Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Ще одна зіркова пара – Регина Тодоренко та Влад Топалов – відпочили в турецькому місті Белек.

В Белеці свою відпустку провела і Анфіса Чехова.

В турецькому Белеці також демонструвала свої сексуальні форми співачка Ганна Сєдокова.

#мамабудетдэнсить ❤️

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

А Кристина Асмус зізналася, що завжди мріяла побувати в ОАЕ та здійснила своє бажання.

Леонід Агутин та Анжеліка Варум похизувалися поїдкою у Венецію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірки показали зворушливі фото з дітьми. Артисти, співаки і журналісти опублікували знімки з Останнього дзвоника.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особи
Валерій МеладзеОлексій Потапенко (Потап)Настя Каменських (NK)Анна СєдоковаАнжеліка ВарумЛеонід АгутінРегіна ТодоренкоКрістіна АсмусЛеся Никитюк
Теги
відпочінокзіркиInstagramфотографиивидео
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