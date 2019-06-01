Меладзе в Австрії, а Каменських з Потапом в Туреччині: де відпочивали зірки в травні. фото

Українські та російські знаменитості вже в травні відкрили сезон відпусток. На свої сторінки в Instagram вони викладають яскраві фото з різних країн і закликають прихильників наслідувати їхньому прикладу.
Найбільше знімків викладало новоспечене подружжя Олексій Потапенко і Настя Каменських. Закохані, які довгий час приховували свій роман, тепер вдосталь насолоджуються один одним і публічно демонструють свої відносини вже в офіційному статусі чоловіка та дружини. В медовий місяць пара поїхала в Туреччину.
А Валерій Меладзе побував в Австрії. У Відні, у артиста були гастролі.
Леся Никитюк вирушила до Іспанії і поділилася лайфхаком для дівчат:
"Атлантичний океан, гори, морепродукти (фантастика). Порада: тут можна сховатися з коханцем від туристів, ходити на шопінг і жерти фантастичні морепродукти! Наших ви тут точно не зустрінете".
Містечко Віго це Справжня Автентична Іспанія (Галіція) Англійська - no comprendo😊Атлантічній океан, гори, морепродукти (фантастика) ... є даже Ресторан Мішелін (Вері Делішес) ☝🏻Порада для тьолочок !!! Тут можна сховатіся з коханця від туристов, ходити на шопінг и жерт фантастичні морепродукті😂Нашіх ви тут точно не зустрінете🤣 Vigo es in Lugar increible, tiene tanto montaña Como el oceano atlantico. Ademas, gracias a esto tiene el puerto pesquero mas grande de Europa . Y Aqui puedes esconderte com tu amante secreto porque no hay turismo Ucraniano . 😁🥰 # лесянікітюк #travel #vigo #LaLigaExperience, #LaLiga, #megogo, #fccelta @megogo_ua
Ще одна зіркова пара – Регина Тодоренко та Влад Топалов – відпочили в турецькому місті Белек.
В Белеці свою відпустку провела і Анфіса Чехова.
*** Проживать, прошёптывать свою историю, Линию жизни свою нео-быкно-венную! Уроки учить и шишками красить головы... Ни в ком нет смысла, и в каждом живёт Вселенная! 🐘 Предзакатные #анфисиныстихомысли в роскошном @spicehotelbelek Это я для тех, кто по прежнему спрашивает меня, в каком отеле я остановилась🙈☺️ #spicehotelbelek #spicehotel #spicevillas #mintvilla #EnarSpa
В турецькому Белеці також демонструвала свої сексуальні форми співачка Ганна Сєдокова.
А Кристина Асмус зізналася, що завжди мріяла побувати в ОАЕ та здійснила своє бажання.
Сбылась одна из моих мечт!! ✨ Я побывала в мечети шейха Зайда в Абу-Даби 🕌 Это шедевр архитектуры, одна из крупнейших мечетей мира. Ни одна фотография ее величия, конечно, не передаст, но те, кто не был, поверьте на слово 😉 Масштаб и роскошь просто поражают!!! Даже, когда фото пересматриваю - мурашки.. А у вас какая #тревелмечта ? 🗽🏯🏟🏔⛲️
Леонід Агутин та Анжеліка Варум похизувалися поїдкою у Венецію.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірки показали зворушливі фото з дітьми. Артисти, співаки і журналісти опублікували знімки з Останнього дзвоника.
Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!