Матюкалася і лізла на сцену: в Одесі ''вовчиця'' влаштувала проблеми Олегу Виннику

Незаміжня мешканка Одеси, мати трьох дітей, ледь не зірвала виступ поп-співака Олега Винника на Думській площі.

Як пише "КП в Україні", під час шоу жінка намагалася піднятися на сцену, щоб побачити співака ближче. В результаті мешканці міста довелося постати перед судом.

Фото: youtube.com

Як відзначали очевидці, під час концерту жінка голосно матюкалася і намагалася піднятися на сцену. При цьому прихильниця Винника проявила всю свою спритність - затримати її поліцейським вдалося вже лише нагорі. "Вовчицю" одразу ж доправили до Приморського райвідділку.

Відзначається, що інцидент стався в новорічну ніч, проте засідання суду відбулося лише 12 березня. В ході суду з'ясувалося, що порушниця порядку незаміжня, має трьох дітей і працює техніком.

Під час концерту жінка була сильно сп'янілою і на засіданні не змогла згадати всіх обставин події. Проте, порушниця визнала свою провину і отримала штраф за порушення порядку. Задоволення розділити сцену з Олегом Винником обійшлося одеситці в 435 гривень.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Олег Винник розповів, як йому пропонували дати хабар за участь в Євробаченні. За словами співака, він хотів поїхати представляти країну на міжнародному пісенному конкурсі і за це мав сплатити "600 тисяч чи то доларів, то чи євро".

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