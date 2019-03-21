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MARUV у латексі потрусила голими сідницями перед камерою: опубліковано відео

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Українська співачка MARUV (Анна Корсун), переможниця Національного відбору на Євробачення-2019, показала пікантне відео своїм фоловерам у мережі.

Так, артистка станцювала з голою попою на камеру і виклала ролик в особистих Instagram-сторіз (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах MARUV позує в червоному латексному купальнику. Дівчина виконує сексуальні рухи які нагадують танець "тверк".

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"Це буде бімба!" – заінтригувала вона шанувальників написом поверх ролика.

MARUV танцює на камеру

MARUV танцює на камеру

Скріншот з Insta-сторіз

Нагадаємо, перемігши в Національному відборі на Євробачення-2019, MARUV відмовилася представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі. Після переговорів з організатором – Національною громадською телерадіокомпанією України – артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

Пізніше в НГТУ прокоментували пункти договору, які назвали "не такими вже й страшними", як про це розповіла в соцмережах MARUV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, не знайшовши заміну MARUV, Україна була змушена відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Примітно, що Україна може пропустити і Євробачення-2020 року, докладніше про це читайте за посиланням.

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Тема
Євробачення-2019
Особа
MARUV
Теги
новинишоу-бизнесНацвідбір на ЄвробаченняЄвробачення
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Говорова Елена
Говорова Елена
Какая ж она вульгарная!!!!! Я так боялась, что поедет на Евровидение позорить Украину.... Хватит таких как лебеда королёва лолита и тд. Но теперь они не наши.
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