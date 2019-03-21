MARUV у латексі потрусила голими сідницями перед камерою: опубліковано відео

Українська співачка MARUV (Анна Корсун), переможниця Національного відбору на Євробачення-2019, показала пікантне відео своїм фоловерам у мережі.
Так, артистка станцювала з голою попою на камеру і виклала ролик в особистих Instagram-сторіз (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
На кадрах MARUV позує в червоному латексному купальнику. Дівчина виконує сексуальні рухи які нагадують танець "тверк".
"Це буде бімба!" – заінтригувала вона шанувальників написом поверх ролика.
MARUV танцює на камеру
Скріншот з Insta-сторіз
Нагадаємо, перемігши в Національному відборі на Євробачення-2019, MARUV відмовилася представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі. Після переговорів з організатором – Національною громадською телерадіокомпанією України – артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.
Пізніше в НГТУ прокоментували пункти договору, які назвали "не такими вже й страшними", як про це розповіла в соцмережах MARUV.
Як повідомляв OBOZREVATEL, не знайшовши заміну MARUV, Україна була змушена відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Примітно, що Україна може пропустити і Євробачення-2020 року, докладніше про це читайте за посиланням.
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