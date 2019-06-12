MARUV підловили на поцілунку з дівчиною: гаряче фото

Епатажна українська співачка MARUV, яка відтанцювала перед російською публікою на премії МузТВ-2019, поцілувалася з дівчиною зі свого колективу.
Відповідні знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж серед шанувальників.
"Ось так я і живу на сцені (That's how I live at the stage. — оригінал)", — підписала Анна Корсун.
Maruv — поцілунок на сцені
Instagram@maruvofficial
Що характерно, поцілунки, пристрасні обійми та інші дотики для номерів Maruv є цілком звичною практикою. Саме цим вона багатьох шанувальників і зачепила.
"Це було сексуально", "На Деєнеріс із "Гри престолів" схожа", "Тобі личить перука", "Вигляд, як у дешевої повії", — по-різному відреагували користувачі.
Instagram@maruvofficial
Instagram@maruvofficial
Instagram@maruvofficial
Instagram@maruvofficial
Instagram@maruvofficial
Instagram@maruvofficial
Instagram@maruvofficial
Instagram@maruvofficial
Instagram@maruvofficial
Thanks to all my team for this amazing music video🙌 We did a great job 🤗 @mosimannofficial & Maruv - Mon Amour Directed by @yana_chaplygina Edit / Color @sergevane DOP @eugenekirey Style by @yana_chaplygina Make up and Hair @alisha_zablockaya Make up and Hair assistants @ vio.tolu @elga_helga Actress @kristin_anufrieva Ballet @boyko_olya @kate_nhuen @ukropnekrupa @irairale @mimikimdi @stoliarovaalona @kaktusdasha @ dmitriy.enko.reality @artlazarew @zhenjagoncharenko @sivvika @vaushee @nikitshapoval @denyadick Микита Ткаченко Administrate by @vladislavkarimov # monAmour #maruv
Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні Maruv презентувала еротичний кліп на пісню Mon Amour, в якому переважало багато садо-мазо образів, яскравого макіяжу, відвертих поз і мінімум сюжету.
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