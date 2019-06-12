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MARUV підловили на поцілунку з дівчиною: гаряче фото

7.9тЧитати матеріал російською

Епатажна українська співачка MARUV, яка відтанцювала перед російською публікою на премії МузТВ-2019, поцілувалася з дівчиною зі свого колективу.

Відповідні знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж серед шанувальників.

"Ось так я і живу на сцені (That's how I live at the stage. — оригінал)", — підписала Анна Корсун.

Maruv — поцілунок на сцені

Maruv — поцілунок на сцені

Instagram@maruvofficial

Що характерно, поцілунки, пристрасні обійми та інші дотики для номерів Maruv є цілком звичною практикою. Саме цим вона багатьох шанувальників і зачепила.

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"Це було сексуально", "На Деєнеріс із "Гри престолів" схожа", "Тобі личить перука", "Вигляд, як у дешевої повії", — по-різному відреагували користувачі.

MARUV підловили на поцілунку з дівчиною: гаряче фото

Instagram@maruvofficial

MARUV підловили на поцілунку з дівчиною: гаряче фото

Instagram@maruvofficial

MARUV підловили на поцілунку з дівчиною: гаряче фото

Instagram@maruvofficial

MARUV підловили на поцілунку з дівчиною: гаряче фото

Instagram@maruvofficial

MARUV підловили на поцілунку з дівчиною: гаряче фото

Instagram@maruvofficial

MARUV підловили на поцілунку з дівчиною: гаряче фото

Instagram@maruvofficial

MARUV підловили на поцілунку з дівчиною: гаряче фото

Instagram@maruvofficial

MARUV підловили на поцілунку з дівчиною: гаряче фото

Instagram@maruvofficial

MARUV підловили на поцілунку з дівчиною: гаряче фото

Instagram@maruvofficial

MARUV підловили на поцілунку з дівчиною: гаряче фото
MARUV підловили на поцілунку з дівчиною: гаряче фото
MARUV підловили на поцілунку з дівчиною: гаряче фото
MARUV підловили на поцілунку з дівчиною: гаряче фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні Maruv презентувала еротичний кліп на пісню Mon Amour, в якому переважало багато садо-мазо образів, яскравого макіяжу, відвертих поз і мінімум сюжету.

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Особа
MARUV
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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