MARUV підловили на поцілунку з дівчиною: гаряче фото

Епатажна українська співачка MARUV, яка відтанцювала перед російською публікою на премії МузТВ-2019, поцілувалася з дівчиною зі свого колективу.

Відповідні знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж серед шанувальників.

"Ось так я і живу на сцені (That's how I live at the stage. — оригінал)", — підписала Анна Корсун.

Maruv — поцілунок на сцені Instagram@maruvofficial

Що характерно, поцілунки, пристрасні обійми та інші дотики для номерів Maruv є цілком звичною практикою. Саме цим вона багатьох шанувальників і зачепила.

"Це було сексуально", "На Деєнеріс із "Гри престолів" схожа", "Тобі личить перука", "Вигляд, як у дешевої повії", — по-різному відреагували користувачі.

Instagram@maruvofficial

Instagram@maruvofficial

Instagram@maruvofficial

Instagram@maruvofficial

Instagram@maruvofficial

Instagram@maruvofficial

Instagram@maruvofficial

Instagram@maruvofficial

Instagram@maruvofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні Maruv презентувала еротичний кліп на пісню Mon Amour, в якому переважало багато садо-мазо образів, яскравого макіяжу, відвертих поз і мінімум сюжету.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!