MARUV отримала склянкою в ніс: що відомо

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2019 MARUV (Анна Корсун), яка в підсумку відмовилася їхати на пісенний конкурс, розповіла про бурхливі студентські роки.

Відповідне інтерв'ю вона дала виданню "Йод", зізнавшись, що їй розбили носа склянкою під час бійки, а також були проблеми з поліцією.

MARUV maruvofficial @ instagram

"Кожна друга моя паті в студентські роки була безбашенною, чадною. Ми спускалися з другого поверху по газовій трубі за пивом. Але одного разу це плачевно закінчилося. Опиняємося внизу, а там – оп, сюрприз: міліцейський патруль. Щоб не склали протокол, ми від міліціонерів тікали", – зізналася співачка.

maruvofficial @ instagram

Більш того, у неї виникли проблеми з правоохоронними органами в 17 років, коли вона побилася з якоюсь дівчиною.

"Лише кілька разів. І, до речі, за бійку! Це було в клубі. Я сиділа, дівчинка залишила біля мене сумку і пішла. А потім прийшла і каже: де моя сумка? І прийшла з якимсь чуваком. Це зараз я розумію , що це була афера. А тоді мені було 17 років, я не зрозуміла, що відбувається. Я тільки приїхала з Павлограда, у нас там взагалі клубів не було. І вона мені склянкою розбила ніс. Я викликала поліцію, але вони так і не знайшли її", – поділилася Корсун.

MARUV maruvofficial @ instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Україна була змушена відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Є ймовірність, що країна пропустить Євробачення-2020 року, докладніше про це читайте за посиланням..

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