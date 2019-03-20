MARUV оголилася для російського глянцю: фото

Українська співачка MARUV (Анна Корсун), переможниця Національного відбору на Євробачення-2019, знялася у пікантній фотосесії для російського глянцю.

Про це знаменитість розповіла в особистих Instagram-сторіз, опублікувавши короткі відео зі студії.

На кадрах у "сторіз" MARUV зображена в зухвалих вбраннях і позах. В окремих епізодах фотосесії знаменитість оголила спину та плечі.

Судячи з усього, до Москви артистка навідалася не тільки для фотосесії. Після роботи в студії виконавиця засвітилася на місцевій радіостанції "Москва FM", про що також охоче розповіла своїм підписникам.

Нагадаємо, перемігши в Національному відборі на Євробачення-2019, MARUV відмовилася представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі. Після переговорів з організатором - Національною суспільною телерадіокомпанією України - артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

Пізніше в НСТУ прокоментували пункти договору, які назвали "не такими вже й страшними", як про це розповіла в соцмережах MARUV.

Як писав пізніше OBOZREVATEL, не знайшовши заміну MARUV, Україна була змушена відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Примітно, що Україна може пропустити і Євробачення-2020 року, докладніше про це читайте за посиланням.

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