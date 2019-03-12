MARUV назвала фаворита на Євробаченні-2019

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2019 MARUV, яка в підсумку відмовилася їхати на пісенний конкурс, розповіла, кого має намір підтримувати цієї весни.

В особистих Instagram-сторіз знаменитість розповіла фанам, що збирається подивитися номери всіх учасників, проте напевно підтримає учасника від Росії, свого приятеля Сергія Лазарєва.

Фото: facebook.com

"Буду всіх підтримувати. Не знаю, треба дивитися на номер, виступи. Зрозуміло, через моє добре ставлення до Сергія, у нас з ним класна, цікава спільна історія є, тому буду його підтримувати. Але, крім цього, хочеться подивитися інші виступи, підтримати тих артистів, які будуть робити крутий перформанс і щось цікаве", - зазначила вона.

Сама ж MARUV заявила, що на Нацвідбір більше не піде.

"Я находилася на відбори на все життя. Дякую за те, що підтримували мене, але ще раз піти на відбір я не наважуся. З темою цього конкурсу треба зав'язувати. Це вже пережило себе", - заявила співачка.

При цьому MARUV охоче нагадала про масштабні гастролі в Росії, які почнуться вже в квітні цього року. В Україні виступати артистка не поспішає, всеукраїнський тур вона пообіцяла організувати в кінці літа або на початку осені.

Нагадаємо, перемігши в Національному відборі на Євробачення-2019, MARUV відмовилася представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі. Після переговорів з організатором - Національною суспільною телерадіокомпанією України - артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

Пізніше в НСТУ прокоментували пункти договору, які назвали "не такими вже й страшними", як про це розповіла в соцмережах MARUV.

Як писав пізніше OBOZREVATEL, не знайшовши заміну MARUV, Україна була змушена відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Примітно, що Україна може пропустити і Євробачення-2020 року, докладніше про це читайте за посиланням.

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