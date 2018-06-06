"Марно клеїти чашку": Шнуров розкрив подробиці розлучення з Матільдою

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров розповів про розлучення з дружиною Матільдою.

За словами музиканта, за останній рік пара пережила стільки всього, що "можна книгу написати", пише Esquire .

Шнуров підкреслив, що дружина пішла від нього сама. Причиною розлучення, за його словами, не стала зрада з його боку. Виконавець зазначив, що не знає, чи кинула його Матільда заради когоcь: "Сам голову зламав".

Музикант додав, що намагався виправити становище і повернути дружину, проте нічого не вийшло. "Марно клеїти чашку, якщо жінка задумала поцупити весь сервіз", - пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Сергій Шнуров розлучився зі своєю дружиною Матільдою. Подружжя прожило разом понад 11 років.