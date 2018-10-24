''Марина з нами'': зірки ''Дизель Шоу'' запустили зворушливий флешмоб на честь загиблої Поплавської

Зірки відомого гумористичного проекту ''Дизель Шоу'' запустили у мережі зворушливий флешмоб на честь загиблої у ДТП колеги Марини Поплавської.

Так, актори показують шанувальникам у мережі ексклюзивні кадри із зіркою. Флешмоб отримав назву "Марина з нами". Фото й відео розміщені в Instagram.

Таким чином артисти хочуть зберегти пам'ять про Поплавську, як про веселу, життєрадісну і щиру людину, а також талановиту актрису.

Першим ідею озвучив популярний КВН-щик, учасник "Дизель Шоу" Євген Сморигін, її підтримала його колега, актриса Вікторія Булітко, показавши веселе відео із закулісся одного з їхніх виступів.

Відео Вікторії Булітко

"Підтримую ідею "Марина з нами" від Євгена Сморигіна викладати відео Мариночки з наших акторських буднів. Вона завжди любила повеселитися, пожартувати, прикольнуться за лаштунками. Любимо тебе дуже і завжди будемо любити", — написала Булітко під відео.

Відео Євгенія Сморигіна

Нагадаємо, що вранці 20 жовтня під Києвом автобус із акторами гумористичної студії "Дизель Шоу" потрапив в аварію, у результаті якої загинула відома актриса Марина Поплавська, а ще двоє акторів були госпіталізовані.

Пізніше у мережі показали останні кадри з учасниками "Дизель Шоу" перед трагічною поїздкою в автобусі, який потрапив у смертельну ДТП дорогою зі Львова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в суді водій "Дизель Шоу" розповів про момент смертельної ДТП.