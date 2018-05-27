УкрEngРус
Реєстрація
СпортLady

"Мамина копія": Брежнєва розчулила фанів фото з дочкою

1.8тЧитати новину російською

Українська співачка Віра Брежнєва поділилася з шанувальниками зворушливим сімейним знімком.

Фотографію, на якій артистка зображена зі своєю молодшою ​​дочкою Сарою Кіперман, вона розмістила в своєму Instagram-акаунті.

"Ось з таким настроєм зустрічаємо день! Чого і вам бажаємо", - підписала Брежнєва кадр, на якому вони з дочкою мило посміхаються.

Новини
Зірка "Дому-2" публічно висміяла Брежнєву

Шанувальники співачки розсипалися в компліментах з приводу зовнішності дівчинки і зазначили, що вона дуже схожа на свою зоряну маму.

"Залишилося колір волосся змінити і міні-копія мамина!" - пишуть захоплені коментатори.

Зазначимо, що наразі молодшій дочці Брежнєвої 8 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Віра Брежнєва показала миле фото з чоловіком Костянтином Меладзе.

Особа
Віра Брежнєва
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги