"Мамина копія": Брежнєва розчулила фанів фото з дочкою

Українська співачка Віра Брежнєва поділилася з шанувальниками зворушливим сімейним знімком.

Фотографію, на якій артистка зображена зі своєю молодшою ​​дочкою Сарою Кіперман, вона розмістила в своєму Instagram-акаунті.

"Ось з таким настроєм зустрічаємо день! Чого і вам бажаємо", - підписала Брежнєва кадр, на якому вони з дочкою мило посміхаються.

Шанувальники співачки розсипалися в компліментах з приводу зовнішності дівчинки і зазначили, що вона дуже схожа на свою зоряну маму.

"Залишилося колір волосся змінити і міні-копія мамина!" - пишуть захоплені коментатори.

Зазначимо, що наразі молодшій дочці Брежнєвої 8 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Віра Брежнєва показала миле фото з чоловіком Костянтином Меладзе.