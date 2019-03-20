''Мама року!'' Суддя ''Голосу країни'' показав вагітну дружину

Український співак і суддя вокального шоу "Голос країни" Сергій Бабкін поділився в Instagram свіжим фото з вагітною дружиною Сніжаною.

Свій пост Бабкін присвятив темі Міжнародного дня щастя, який відзначається 20 березня.

"Сьогодні Міжнародний день щастя! Щастя — це бути потрібним і корисним. Прожити своє життя з користю для всього і всіх — найбільше Щастя! Щастя — коли ти любиш жити! І любиш тих, хто живе поряд із тобою. Я щасливий! Хочу, щоб ви були щасливі!" — написав під знімком музикант.

Всього за декілька годин фотографія сімейної пари зібрала понад 10 тис. лайків. У коментарях підписники Бабкіна зазначили, що його дружина "розквітає на очах".

"Стільки світла в очах! Молодці", "Такі щасливі", "Мама року", "Бабкіни, ви кращі", — зазначили під знімком музиканта.

Нагадаємо, що з майбутньою дружиною Сніжаною Сергій Бабкін познайомився в 2007 році. У травні 2008-го пара обвінчалася, а в березні 2009-го вони офіційно стали чоловіком і дружиною. Про третю вагітність Сніжани Бабкіної стало відомо в березні цього року.

Як писав раніше OBOZREVATEL, будучи вже вагітною третьою дитиною, дружина українського співака Сергія Бабкіна вирушила з ним у тур, який був запланований до новини ро цікавий стан жінки і не міг бути скасований. В одному зі своїх інтерв'ю Сніжана Бабкіна згадала, як сподівалася, що в дорозі між 24 містами у неї не буде токсикозу. Однак усе склалося так, що дружина артиста буквально не могла "ні сидіти, ні ходити, ні дихати".

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