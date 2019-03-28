"Мало не наклала на себе руки": зірка "Вороніних" розповіла про серйозні проблеми в сім'ї

Зірка популярного російського серіалу "Вороніни", яка зіграла в ньому головну роль домогосподарки Віри, актриса Катерина Волкова хотіла покінчити життя самогубством.

Артистка розповіла, що до такого стану її довели складні стосунки з чоловіком і загроза розлучення. Про це повідомив "СтарХит".

Так, Волкова зазначила, що напередодні їхнього весілля з нинішнім чоловіком, він її зрадив. Тоді вона була готова розірвати стосунки, але в підсумку знайшла в собі сили пробачити його. Незабаром після цього чоловік "Віри Вороніної" почав проводити занадто багато часу зі своєю партнеркою по проекту "Танці з зірками", актрисою серіалу "Кухня" Оленою Подкамінською.

Катерина Волкова (Віра Вороніна) fine-femina.com.ua

"Я скаржилася, що він занадто багато часу проводить із іншою і знову підозрювала його в невірності. Тоді мало не наклала на себе руки через ревнощі. Страшний для мене час, болісний. Але все пройшло. І можу сказати точно: кризи, які ми переживаємо, тільки зміцнюють стосунки. Переглядаючи свої погляди, розумієш, що ти могла втратити", – зазначила Волкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російський актор театру і кіно, зірка популярного серіалу "Вороніни" Борис Клюєв бореться з онкологічним захворюванням.

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