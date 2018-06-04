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Макс Барських заінтригував сексуальним татуюванням

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Відомий співак Макс Барських заінтригував шанувальників новим фото, на якому можна розглянути загадкове татуювання.

На знімку артист зображений після концерту в гримерці з рушником на грудях. На тілі видно велике татуювання у вигляді створіння з людським тілом, орлиним тілом і широкими довгими крилами.

Менш ніж за добу фото Барських набрало понад 40 тисяч переглядів, викликавши бурю емоцій і обговорень про символічне значення нового тату артиста.

Сам співак, побачивши велику кількість питань, в коментарях під знімком розповів, що робота ще не завершена і уособлює єгипетського бога Амон Ра.

А раніше в інтерв'ю журналістам співак зізнався, чому робить татуювання. Перше тату Макса було зроблено в 2011 році в Харкові, як подарунок до свого 21-річчя.

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"Кожне татуювання для мене - це символ тих чи інших емоцій, які я переживав. Це відбиток почуттів і вираження свободи. У кожен символ я закладав сенс, поки пазл не зійшовся. На моїй руці зображена божественна енергія, яка створила світ, за допомогою поцілунку двох стихій - вітру і землі, ангела і людини. Також нещодавно на моїх грудях з'явилося татуювання єгипетського бога сонця - Амон Ра", - прокоментував Барських.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Макс Барських під час нещодавнього концерту в Москві попрощався з померлим батьком.

Особа
Макс Барських
Об'єкт
шоу-бизнес
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