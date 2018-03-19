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Макаревичу відповіли на слова про "злісних д*білів" у Росії

15.3тЧитати новину російською

У кожної нації є доброзичливі люди, а є злісні. І робити висновок по короткостроковій поїздці за кордон неможливо. Всупереч думці, що склалася, у Росії таки є доброзичливі люди.

Так скандально відомий співак Юрій Лоза прокоментував журналістам ФАН слова лідера "Машини часу" Андрія Макаревича про державну пропаганду, яка робить з росіян "злісних дебілів".

Юрій Лоза

Фото: aif.ru

"Я вважаю, що кожен має право на власну думку. Ми ж не знаємо, яке оточення у Макаревича. Може, його дійсно оточують якісь злісні люди, які не хочуть йому добра", - невластиво своїй манері відповів Лоза.

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За словами музиканта, йому часто доводиться спілкуватися із "нормальними" людьми.

"Взагалі, в будь-якої нації є доброзичливі люди, а є - не дуже. І серед американців, і серед росіян. Хтось вам буде радий, хтось - ні. І зробити висновок по якійсь одній поїздці або по одному висловлювання неможливо", - додав він.

Нагадаємо, на питання, як врятувати людей від пропаганди, Макаревич жартома запропонував спиляти Останкінську вежу. Пост співака в соцмережі зібрав понад 3 тис. лайків, кілька сотень репостів і десятки солідарних коментарів.

Читайте також на "Обозревателе", як Андрій Макаревич поділився образою після поїздки до Європи.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Андрій МакаревичЮрій Лоза
Місце
Росія
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