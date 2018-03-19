Макаревич висловився про пропаганду Кремля, порівнявши росіян зі "злісними д*білами"

Госпропаганда в сучасній Росії нагадує роботу з двадцять п'ятим кадром, який перетворює людей у злісних дебілів.

Такою думкою у дискусіях на особистій сторінці в Facebook поділився російський співак і музикант, лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич.

Андрій Макаревич Фото: bfm.ru

Відвідавши США, артист опублікував у мережі кілька фото, при цьому порівняв американців і росіян.

"Якихось три роки не був у Америці. І вперше вразило - наскільки вони спокійніші, веселіші і добріші нас. Це не вони стали краще - вони не стали краще. Це з нами відбувається щось жахливе", - зазначив Макаревич.

Під постом музиканта почалася активна дискусія, відповідаючи на один з коментарів своїх фоловерів про держпропаганду, Макаревич припустив використання владою певного двадцять п'ятого кадру.

"Їй-богу, мені здається вони відкрили якийсь двадцять п'ятий кадр, який реально перетворює людей у злісних дебілів", - написав він.

На питання, як врятувати людей від пропаганди, Макаревич жартома запропонував спиляти Останкінську вежу.

Пост співака зібрав у соцмережі більше 3 тис. лайків, кілька сотень репостів і десятки солідарних коментарів.

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