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Майже на 40 років молодша: екс-коханець Пугачової таємно одружився

1.2тЧитати матеріал російською

Російський рок-музикант, екс-коханий примадонни Алли Пугачової Володимир Кузьмін таємно одружився на молодій спортсменці. Новоспечена дружина 63-річного Кузьміна молодша за нього на 36 років.

Обраницею Володимира стала 27-річна Світлана Карпухіна. Пара таємно зареєструвала свій шлюб близько двох місяців тому і не бажала афішувати свої стосунки. Про це випадково проговорився брат Володимира Кузьміна в інтерв'ю виданню "Комсомольская правда".

"Вони зареєстрували шлюб. Володимир і Світлана одружилися два місяці тому. Не афішували просто. Весілля як такого не було, просто зареєструвалися. Світла з ним 24 години на добу", – поділився Олександр Кузьмін.

Алла Пугачова, Максим Галкін і Володимир Кузьмін

Алла Пугачова, Максим Галкін і Володимир Кузьмін

goodhouse.ru

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Нова, четверта дружина 63-річного артиста Володимира Кузьміна, 27-річна Світлана – уродженка Калінінграда. Світлана закінчила Балтійський федеральний університет і приїхала продовжувати навчання в Москві в бізнес-школі за фахом "менеджмент в музичному бізнесі і індустрії розваг". Познайомилася з Кузьміним на одному із заходів, підійшла за автографом. Потім запропонувала свої послуги в організації концертів і поступово завоювала серце рокера.

Дружина Кузьміна Світлана

Дружина Кузьміна Світлана

Комсомольська правда

Зараз співак і його нова дружина живуть в заміському особняку Кузьміна в Підмосков'ї. Світлана завжди їздить з ним на гастролі. Кажуть, їм подобається кочове життя. Ще одне спільне захоплення – водні подорожі. Світлана – спортсменка, вміє керувати яхтами, брала участь в регатах. Примітно, що Світлана молодше за обох дочок Кузьміна – 32-річну Софію і 31-річну Марту Кузьміних.

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Володимир Кузьмін з дружиною і дочками

Володимир Кузьмін з дружиною і дочками

Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ повідомили про страшну хворобу екс-коханця Пугачової Володимира Кузьміна – співак нібито хворий на рак. Сам артист жорстко прокоментував інформацію, пригрозивши судом тим, хто поширює брехливі дані.

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Особи
Алла ПугачоваВолодимир Кузьмін
Тег
Новини Росії
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