Маги мелодій Pur: Pur виступлять в Києві з сольним концертом

Харків'яни Pur: Pur, фіналісти Нацвідбору на "Євробачення 2016" виступлять в Києві з великим сольним концертом.

Маги мелодій навідаються до столичного Caribbean Club вже 2 червня.

Десять років тому, тоді ще дует Нати і Євгена Жебко, опублікував в мережі свій перший кліп на пісню "Cosmic Girl". Сьогодні за їх плечима музикантів масштабні тури, виступи на світових фестивалях від України до Грузії, саундтреки до фільмів і безліч справді космічних треків.

Назва гурту з латинської перекладається як "чистий". За словами Нати, двічі "pur" означає, що гурт у своїх піснях не просто говорить, а слідує своїм словам. Такі ж чисті їх казкові пісні, голос Нати, незліченні експерименти, бажання поділитися своєю магією з публікою.

Перший літній сольник Pur: Pur відбудеться вже цієї суботи о 19.00. Глядачам музиканти обіцяють справжнє диво - мікс електронно-акустичних полотен гурту, приправлений унікальним вокалом "української Бьорк" Нати Сміріної.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL київський танцювальний фестиваль "Білі Ночі-2018" оголосив яскравих хедлайнерів.