Мадонна виступить на Євробаченні: скільки заплатять ''іконі'' поп-музики

60-річна поп-діва Мадонна виступить як спеціальний гість на пісенному конкурсі Євробачення-2019 в Ізраїлі. У гранд-фіналі конкурсу 18 травня співачка виконає дві пісні — їх поки тримають у таємниці.

Відомо, що однією з пісень буде відомий хіт, а іншою — новий трек Мадонни. Виступ американської "ікони поп-музики" коштуватиме організаторам конкурсу близько мільйон доларів, повідомляється на сайті Eurovisionworld.

Подейкують, що виконання нового треку стало умовою самої Мадонни. Пісня міститиме певні політичні меседжі, що нібито йде врозріз із правилами аполітичного пісенного конкурсу.

Наразі відомо, що Мадонну супроводжуватимуть понад 60 людей персоналу. Виступ артистки оплатить місцевий мільярдер Сільван Адамс.

Примітно, що це буде четвертий виступ Мадонни в Ізраїлі, де раніше артистка вже виступала у 1993, 2009 та 2012 роках.

Нагадаємо, що перемігши в Національному відборі на Євробачення-2019, MARUV відмовилася представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі. Після переговорів із організатором — Національною суспільною телерадіокомпанією України — артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

Пізніше в НСТУ прокоментували пункти договору, які назвали "не такими вже й страшними", як про це розповіла в соцмережах MARUV.

Як писав пізніше OBOZREVATEL, не знайшовши заміну MARUV, Україна була змушена відмовитися від участі у Євробаченні-2019. Зауважимо, що Україна може пропустити і Євробачення-2020 року, детальніше про це читайте за посиланням.

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