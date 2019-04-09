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Мадонна виступить на Євробаченні: скільки заплатять ''іконі'' поп-музики

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60-річна поп-діва Мадонна виступить як спеціальний гість на пісенному конкурсі Євробачення-2019 в Ізраїлі. У гранд-фіналі конкурсу 18 травня співачка виконає дві пісні — їх поки тримають у таємниці.

Відомо, що однією з пісень буде відомий хіт, а іншою — новий трек Мадонни. Виступ американської "ікони поп-музики" коштуватиме організаторам конкурсу близько мільйон доларів, повідомляється на сайті Eurovisionworld.

Мадонна виступить на Євробаченні: скільки заплатять ''іконі'' поп-музики

Подейкують, що виконання нового треку стало умовою самої Мадонни. Пісня міститиме певні політичні меседжі, що нібито йде врозріз із правилами аполітичного пісенного конкурсу.

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Наразі відомо, що Мадонну супроводжуватимуть понад 60 людей персоналу. Виступ артистки оплатить місцевий мільярдер Сільван Адамс.

Примітно, що це буде четвертий виступ Мадонни в Ізраїлі, де раніше артистка вже виступала у 1993, 2009 та 2012 роках.

  • Нагадаємо, що перемігши в Національному відборі на Євробачення-2019, MARUV відмовилася представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі. Після переговорів із організатором — Національною суспільною телерадіокомпанією України — артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

  • Пізніше в НСТУ прокоментували пункти договору, які назвали "не такими вже й страшними", як про це розповіла в соцмережах MARUV.

  • Як писав пізніше OBOZREVATEL, не знайшовши заміну MARUV, Україна була змушена відмовитися від участі у Євробаченні-2019. Зауважимо, що Україна може пропустити і Євробачення-2020 року, детальніше про це читайте за посиланням.

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Тема
Євробачення-2019
Особа
Мадонна
Місце
Ізраїль
Тег
Євробачення
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