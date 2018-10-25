''Люди без серця'': на смерті Поплавської вирішили нажитися злочинці

У мережі з'явилися аферисти, які вирішили нажитися на трагічній смерті актриси "Дизель Шоу" Марини Поплавську.

Так, знайомі загиблої артистки зазначили, що шахраї створили акаунт в Instagram, у якому оголосили збір коштів для допомоги родині Марини. Однак гроші, які офіційно будуть надані близьким Поплавської, збирає тільки Асоціація команд КВК України. Про це написала у Facebook подруга артистки, колишня учасниця КВК Марина Федчик.

Фейковий акаунт, який збирає гроші Facebook Марина Федчик

"Народ! У мережі з'явилися аферисти, які, прикриваючись нашим горем, збирають гроші типу на допомогу родині Марини. Увага! Тільки Асоціація команд КВК України давала номер картки у себе на сайті для друзів і близьких. Решта — шахраї",— попередила жінка, попросивши всіх небайдужих, хто зустрічав подібні фейкові сторінки, повідомляти колегам Поплавської.

"Близькі Марини вже написали заяву в поліцію. На нашому горі хочуть нажитися люди без серця і совісті. Слів немає..." — поскаржилася Федчик.

Нагадаємо, що в суботу, 20 жовтня, учасники "Дизель Шоу" потрапили в ДТП по дорозі зі Львова, де гостювали з концертом. Автобус коміків виїхав у нічний рейс на Київ лише з одним водієм, через що поліція не виключає версію, що він заснув за кермом. Наразі причина аварії з'ясовується.

В результаті ДТП постраждали декілька учасників гумористичної команди і загинула актриса Марина Поплавська. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, засновник ''Дизель Шоу'' зворушив мережу прощальним листом до Марини Поплавської.