Любовний гороскоп на липень 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Липень 2019 готує масу "пікантних" сюрпризів для всіх знаків Зодіаку: і для закоханих, і для одиноких сердець. Астрологи пророкують зміни на особистому фронті, а ось який характер вони будуть нести – залежить тільки від вас самих.

Далі OBOZREVATEL пропонує детальний любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на липень 2019 року.

Гороскоп на липень-2019 для всіх знаків Зодіаку: хто зіткнеться з труднощами.

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ОВЕН

У липні 2019 Овни можуть розраховувати на підтримку всесвіту, стосовно справ сердечних. Самотні представники знаку обов'язково зустрінуть свою другу половинку, або хоча б зроблять крок на зустріч до свого щастя.

Тим, хто вже в парі, варто проявляти максимальну лояльність і терпіння. Пам'ятайте, проблеми не тільки в вашому партнері, ви теж можете бути винуватцем конфліктів. Тому будьте якомога м'якшими.

ТЕЛЕЦЬ

Для Тельців любовний гороскоп на липень пророкує веселий місяць, і відносин це теж буде стосуватися. Можливо, в якийсь момент вам стане нудно і ви зі своєю половинкою зважитеся на сміливі нововведення і експерименти. При цьому вони покажуть вам зовсім іншу сторону коханої людини.

Самотні Тельці стануть частими гостями на весіллях або незвичайних побаченнях. Але пам'ятайте, що розгульне життя буде не до вподоби вашим близьким і друзям, проте вони скоро зрозуміють, що ви просто самотні і шукаєте свою половинку.

БЛИЗНЮКИ

Зірки обіцяють Близнюкам гармонію і взаєморозуміння у відносинах з партнером. Саме час обговорити важливі питання. Ви, як ніколи, легко прийдете до спільного знаменника. Одиноким же серцям варто уважніше придивитися до свого оточення.

Можливо, ви не помічаєте свою любов. Якщо зробити якийсь перший впевнений крок, всесвіт допоможе вам знайти найкращий шлях до щастя в особистому житті.

РАК

Ракам варто трохи попрацювати над тим, щоб їхні любовні відношення не зайшли в глухий кут через бездіяльність однієї зі сторін. Любовний гороскоп на липень говорить про те, що шлях до порозуміння в цьому місяці буде не найлегшим, але при цьому кожен маленький крок буде робити відносини міцніше.

Самотні Раки можуть відчувати дуже сильні емоції стосовно цікавої для нього людині, але намагайтеся не форсувати події. Це може злякати об'єкт симпатії.

ЛЕВ

З самого початку спекотного липня Леви будуть збиті з пантелику таємним шанувальником або прихильницею. Всі секрети розкриються ближче до кінця місяця, і вас накриє хвиля нових почуттів і пригод. Можна сміливо втрачати голову, відпочивати і насолоджуватися теплими літніми вечорами під зоряним небом, ви нарешті заслужили небачене щастя.

Що стосується сімейних Левів, то їх романтичне життя може дещо затьмарити побутова сторона. Постарайтеся і в цьому побачити плюси – будь-яке потрясіння матиме подвоєний ефект і тільки зміцнить відносини з половиною.

ДІВА

Дівам в липні 2019 зірки обіцяють ідилію в особистому житті. Вам представиться відмінний привід прояснити колишні розбіжності і недомовки, інакше вони будуть тягнути вам назад і не дозволять рухатися далі.

Одиноким же серцям про себе можуть нагадати минулі відносини. Як би не хотілося піддатися почуттю ностальгії, пам'ятайте, що лише відпустивши минуле, зможете зробити крок назустріч майбутньому щастю.

ТЕРЕЗИ

Терези в липні будуть насолоджуватися літом і не тривожитися через проблеми в любовній сфері. І все це даремно. Незважаючи на те, що у вас з вашою половинкою все чудово, є люди, які заздрять вашому щастю. Остерігайтеся їх!

Придивіться уважніше, дуже скоро вибухне буря і вашого партнера захочуть забрати. Щоб уберегти свої відносини, постарайтеся бути в цей період особливо уважним до прохань і потреб близьких, допомагайте коханим у всьому, йдіть на компроміси і невеликі жертви, в майбутньому це обов'язково окупиться.

СКОРПІОН

Любовний гороскоп на липень для Скорпіонів говорить про те, що настав сприятливий період, щоб обговорити з партнером важливі питання і перевести відносини на новий рівень. Тим більше, що досягти консенсусу на цей раз не складе труднощів – зірки на вашому боці і все буде вдаватися максимально легко.

Одиноким представникам знака варто бути обережними з новими знайомствами на початку місяця. Ви можете неправильно сприймати події, що відбуваються, видаючи бажане за дійсність.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільці в липні можуть зіткнутися з непорозумінням з боку своїх коханих. Так пристрасті трохи згасли, можливо, ви почали відчувати якийсь холодок. Але не варто скаржитися на відсутність пристрасті і романтики в стосунках. Порада зірок: пора взяти ініціативу в свої руки! Влаштуйте романтичну вечерю, раптове побачення або порадуйте кохану людину подарунком. Відповідний крок з його боку не змусить себе чекати.

Самотні Стрільці зможуть нарешті визначитися з тим, чого ж хочуть від свого життя. Ви зрозумієте, що завжди потрібно почекати свого часу, але на це раз він і справді настав.

КОЗЕРІГ

Гороскоп на липень попереджає, що Козерогам не варто тиснути авторитетом на партнера. Дайте час, все неодмінно налагодиться, проте, надмірна наполегливість може погіршити ситуацію. Спілкуйтеся з партнером на нейтральні теми, навчіться його чути і цінувати думку. Відповідної реакції довго чекати не доведеться.

Самотні Козероги увійдуть в сприятливу фазу для нових знайомств. Середина місяця – вдалий час для побачень наосліп або для того, щоб знайти супутника життя.

ВОДОЛІЙ

Гороскоп любові 2019 радить Водоліям намагатися більше уваги приділяти вирішенню побутових і сімейних питань. Вашу зайнятість в сфері кар'єри близькі можуть сприйняти як байдужість, що спричинить за собою образи і сварки.

Самотні ж Водолії опиняться в центрі уваги протилежної статі. А тому флірт і романтичні знайомства їм гарантовані. Можливо, це стане початком міцних відносин.

РИБИ

Стосунки у Риб можуть значно ускладнитися, причиною тому – самі вони. Часто представники цього знака зовсім нічого не роблять для того, щоб порадувати своїх коханих. Така байдужість може призвести до сварок і навіть розриву, після якого Риби ще довгий час будуть самотні.

У самотніх Риб не вистачить сміливості висловити свою симпатію цікавить вас. Спробуйте хоч якось звернути увагу на себе.

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