Любовні втіхи Цекало з молодою дружиною таємно зняли на відео

58-річний продюсер і шоумен Олександр Цекало, про одруження якого нещодавно стало відомо, всіляко демонструє всім свої почуття.

При зручній нагоді він з молодою дружиною Дариною Ервін затискається по кутах на заходах. Любовні втіхи парочки таємно зняли на відео журналісти, а ролик надали в ефірі програми "Ти не повіриш" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, Цекало з Ервін підловили на врученні премії Асоціації продюсерів кіно і телебачення, куди молодята вперше офіційно прийшли разом. Між ними вирували справжні пристрасті. Пара постійно цілувалася, примушуючи оточуючих своїми діями відводити очі.

Олександр Цекало та Дарина Ервін hellomagazine.com

Ведучий Іван Ургант навіть пожартував над шоуменом, що центральні телеканали не брешуть, "що Америка з людьми робить". Молодята спішно покинули банкет і усамітнилися в затишному місці.

Молода дружина, яку Цекало ніжно гладив по талії і стегнам, притиснула його до стіни і почала обдаровувати пристрасними поцілунками. Саме цей момент і вдалося зафіксувати всюдисущим журналістам.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Цекало раніше неодноразово помічали в компанії молодої брюнетки. У листопаді шоумен засвітився з нею в одному з ресторанів. Пізніше їх бачили разом у Римі на Новий рік. Пізніше артист зізнався, що планує будувати сім'ю з 27-річною Дариною.

Раніше він був одружений з сестрою співачки Віри Брежнєвої Вікторією Галушкою. Пара офіційно розлучилася на початку 2019 року.

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