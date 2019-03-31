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Любовні втіхи Цекало з молодою дружиною таємно зняли на відео

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58-річний продюсер і шоумен Олександр Цекало, про одруження якого нещодавно стало відомо, всіляко демонструє всім свої почуття.

При зручній нагоді він з молодою дружиною Дариною Ервін затискається по кутах на заходах. Любовні втіхи парочки таємно зняли на відео журналісти, а ролик надали в ефірі програми "Ти не повіриш" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, Цекало з Ервін підловили на врученні премії Асоціації продюсерів кіно і телебачення, куди молодята вперше офіційно прийшли разом. Між ними вирували справжні пристрасті. Пара постійно цілувалася, примушуючи оточуючих своїми діями відводити очі.

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Олександр Цекало та Дарина Ервін

Олександр Цекало та Дарина Ервін

hellomagazine.com

Ведучий Іван Ургант навіть пожартував над шоуменом, що центральні телеканали не брешуть, "що Америка з людьми робить". Молодята спішно покинули банкет і усамітнилися в затишному місці.

Молода дружина, яку Цекало ніжно гладив по талії і стегнам, притиснула його до стіни і почала обдаровувати пристрасними поцілунками. Саме цей момент і вдалося зафіксувати всюдисущим журналістам.

Любовні втіхи Цекало з молодою дружиною таємно зняли на відео

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цекало раніше неодноразово помічали в компанії молодої брюнетки. У листопаді шоумен засвітився з нею в одному з ресторанів. Пізніше їх бачили разом у Римі на Новий рік. Пізніше артист зізнався, що планує будувати сім'ю з 27-річною Дариною.

Раніше він був одружений з сестрою співачки Віри Брежнєвої Вікторією Галушкою. Пара офіційно розлучилася на початку 2019 року.

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Особа
Олександр Цекало
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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