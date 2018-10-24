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''Любіть усіх'': Седокова пікантно засвітила розкішні груди перед фанами

19тЧитати матеріал російською

Українська співачка, екс-вокалістка культового колективу "ВІА Гра" Анна Седокова заінтригувала фанів пікантною фотографією, на якій продемонструвала пишні груди.

Виконавиця опублікувала в Instagram спокусливий знімок, де позує у вбранні з надто глибоким вирізом у зоні декольте.

"Любіть усіх, довіряйте небагатьом", — інтригуюче підписала знімок Анна, таким чином процитувавши знаменитого поета Вільяма Шекспіра.

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Зауважимо, що Седокова не дозволила фанатам обговорювати фотографію на її сторінці, заблокувавши функцію коментарів. Ймовірно, через нападки користувачів, які часто критикують її за надто розкуту поведінку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-солістка "ВІА Гри" Анна Седокова засвітила вульгарне фото із черговим чоловіком, за що її розкритикували фанати.

Особа
Анна Седокова
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