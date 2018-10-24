''Любіть усіх'': Седокова пікантно засвітила розкішні груди перед фанами

Українська співачка, екс-вокалістка культового колективу "ВІА Гра" Анна Седокова заінтригувала фанів пікантною фотографією, на якій продемонструвала пишні груди.

Виконавиця опублікувала в Instagram спокусливий знімок, де позує у вбранні з надто глибоким вирізом у зоні декольте.

"Любіть усіх, довіряйте небагатьом", — інтригуюче підписала знімок Анна, таким чином процитувавши знаменитого поета Вільяма Шекспіра.

Зауважимо, що Седокова не дозволила фанатам обговорювати фотографію на її сторінці, заблокувавши функцію коментарів. Ймовірно, через нападки користувачів, які часто критикують її за надто розкуту поведінку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-солістка "ВІА Гри" Анна Седокова засвітила вульгарне фото із черговим чоловіком, за що її розкритикували фанати.