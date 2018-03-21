Лукашенко знайшов вигоду в українці від Білорусі на "Євробаченні-2018"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про своє ставлення до того, що на відомому пісенному конкурсі "Євробачення-2018" країну представлятиме українець ALEKSEEV (Микита Алексєєв).

Лукашенко зазначив, що не бачить нічого страшного в тому, щоб Білорусь представляв на конкурсі громадянин іншої країни, тим більше, якщо це російський або український музикант, а також пояснив вигоду, яку може принести ALEKSEEV. Про це повідомляє БЕЛТА(щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я в цьому ніякого страху не бачу, особливо якщо це російська людина або українець. Це ж не заборонено? Ні. За Білорусь може виступати українець, росіянин, і ми за когось можемо виступати. Таке практикується в інших країнах", - зазначив білоруський президент.

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Також Лукашенко зазначив, що бачить якусь вигоду в тому, що на конкурс поїде саме український співак.

"Знаєте, я інтернаціоналіст і патріот не менший, ніж ви, молоді люди. У тому, що Білорусь буде представляти українець, я навіть бачу деяку вигоду для нашої держави, особливо для шоу-бізнесу. Ось він прийшов і всіх вас здивував. Давайте погодимося, що це талановитий хлопець, він об'єктивно переміг. Формат "Євробачення"? Абсолютно. Плюс до того, він розкручений, як це модно говорити, він відомий в Росії, в тій же Україні. Я дуже сподіваюся, що ці країни нам можуть дати по 12 балів. Що в цьому поганого? Нічого поганого не бачу", - додав Лукашенко.

При цьому він також наголосив, що рівень виступу, який показав на білоруському національному відборі ALEKSEEV явно був вищий, не демонстрували інші музиканти.

"Якби були наші на такому ж рівні - ми б були раді", - підсумував президент Білорусі.

Як повідомляв "Обозреватель", у лютому 2018 року український співак Микита Алексєєв (ALEKSEEV) став переможцем білоруського національного відбору на "Євробачення-2018". У травні саме він представить Білорусь на пісенному конкурсі в столиці Португалії Лісабоні.