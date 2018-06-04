Українська поп-співачка Світлана Лобода з'явилася на публіці після народження другої дочки.

Артистка відвідала день народження прес-секретаря популярного російського співака Філіпа Кіркорова. Про це свідчить знімок, опублікований в Instastories Лободи.

"З днем ​​твого народження, Оленька", - ніжно підписала виконавиця їх спільний кадр.

Скріншот Instastories Світлани Лободи

Крім того, нещодавно народила артистка днями намагалася освоїти скейтборд за допомогою 7-річної дочки Євангеліни.

Нагадаємо, на сторінках таблоїдів побутує думка, що Світлана Лобода народила від соліста культової німецької рок-групи Rammstein Тилля Ліндеманна, і ця новина раніше спричинила ажіотаж у соцмережах.

Неодноразово в мережі обговорювалися чутки, що батьком дитини є один з українських поп-виконавців, у той час як ім'я Ліндеманна використовується "для відводу очей".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода розкрила інтимні подробиці пологів.