Українська поп-співачка Світлана Лобода з'явилася на публіці після народження другої дочки.
Артистка відвідала день народження прес-секретаря популярного російського співака Філіпа Кіркорова. Про це свідчить знімок, опублікований в Instastories Лободи.
"З днем твого народження, Оленька", - ніжно підписала виконавиця їх спільний кадр.
Скріншот Instastories Світлани Лободи
Крім того, нещодавно народила артистка днями намагалася освоїти скейтборд за допомогою 7-річної дочки Євангеліни.
Нагадаємо, на сторінках таблоїдів побутує думка, що Світлана Лобода народила від соліста культової німецької рок-групи Rammstein Тилля Ліндеманна, і ця новина раніше спричинила ажіотаж у соцмережах.
Неодноразово в мережі обговорювалися чутки, що батьком дитини є один з українських поп-виконавців, у той час як ім'я Ліндеманна використовується "для відводу очей".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода розкрила інтимні подробиці пологів.