Лобода, яка нещодавно народила, блиснула оголеними грудьми

Українська співачка Світлана Лобода, яка 24 травня народила другу дочку, поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

У кадрі, опублікованому в Instagram-акаунті Лободи, артистка позує з оголеними грудьми.

Світлана Лобода Instagram @lobodaofficial

Відверта фотографія виконавиці зібрала майже 100 тисяч лайків. У коментарях прихильники Світлани відзначили, що вона виглядає дуже красиво та жіночно.

Крім того, підписники співачки почали розпитувати, хто є батьком її другої дитини.

Ім'я свого коханого Світлана не розкриває. Раніше ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що артистка завагітніла від соліста культової німецької рок-групи Rammstein Тилля Ліндеманна, і ця новина спричинила ажіотаж у соцмережах.

Незадовго до пологів у мережі почали поширювати інформацію про те, що Тілль Ліндеманн був обраний менеджментом артистки "про людське око", в той час як справжнім батьком може бути небайдужий до неї співак Макс Барських.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Світлана Лобода показала першу фотографію новонародженої дочки. На знімку артистка без сорому демонструє оголені груди та крихітну дівчинку.

Також раніше OBOZREVATEL показував, як проходила вагітність Світлани Лободи.