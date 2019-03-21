Лобода випадково показала повністю голі груди: опубліковано відео

Українська співачка, яка живе в Росії, секс-символ естради Світлана Лобода випадково засвітила голі груди перед публікою.

Так, зірка продемонструвала шанувальникам своєрідну розминку перед концертом, під час якої вона кілька разів блиснула оголеним бюстом. Відео, опубліковане зіркою в Instagram нарвалося на люту критику з боку фоловерів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На відео співачка позує в яскравому блискучому боді з глибоким декольте, що оголив половину грудей. Образ зірка доповнила масивною червоною шубою.

Світлана Лобода Instagram @lobodaofficial

Лобода поставила руки на талію, і відводила плечі назад та вперед. Користувачі відзначили, що під час виконання цієї вправи помітили, що груди зірки відверто оголюються – в ролику помітно її соски.

Фоловери жорстко розкритикували Лободу, написавши, що вона переборщила з пластичними операціями і тепер її груди виглядають, немов пластмасові.

Лобода оголила груди Скріншот з відео в Instagram

Лобода оголила груди Скріншот з відео в Instagram

"Імплантати по ребрах їздять! Це відео про соски, чи про пластмасові груди? Прикрийте вим'я!" – різко відзначили прихильники.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Світлана Лобода істотно підвищила вартість свого виступу в Росії, перевищивши гонорари навіть найпопулярніших російських зірок, в тому числі і "короля сцени" Філіпа Кіркорова.

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