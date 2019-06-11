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Лобода показала, що у неї під сукнею: пікантне фото

31.3тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода викликала суперечки пікантним фото, показавши, що носить під сукнею, в якій отримувала нагороду на премії МузТВ-2019.

На своїй сторінці в Instagram вона показала знімок, на якому позує, лежачи на підлозі, а сукня задралася до такої міри, що видно спідню білизну.

"За 5 хв. Репетируємо всюди", – підписала вона, пояснивши, що фото було зроблено перед виходом на сцену.

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У коментарях образ Лободи викликав суперечки. Багато шанувальників захопилися довгими ногами і сукнею. Зате друга половина фоловерів помітила, що сукня жахлива.

за 5 хв. Репетируємо всюди.

Допіс, Поширення LOBODA (@lobodaofficial)

"Крабові рукава, сукня жахлива", "Жахлива сукня", "Сукня красива, рукава жахливі", "Жахлива сукня, несмак, на Заході вона теж би не не була популярною", – написали критики.

Лобода показала, що у неї під сукнею: пікантне фото
Лобода показала, що у неї під сукнею: пікантне фото
Лобода показала, що у неї під сукнею: пікантне фото
Лобода показала, що у неї під сукнею: пікантне фото
Світлана Лобода отримала нагороду на МузТВ

Світлана Лобода отримала нагороду на МузТВ

Instagram @ lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація, що російський співак Сергій Лазарєв поскандалив із Лободою, обматюкавши її на церемонії вручення премії МузТВ. Однак пізніше артист із гумором відреагував, натякнувши, що такого не було.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Світлана Лобода
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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леня зе
леня зе
я то думал она себе член пришила.
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Raider Raider
Raider Raider
Продажный уродливый транс))))
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