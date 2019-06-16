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Лобода показала неймовірну схожість з дочкою: архівне фото

5.8тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода (LOBODA), яка живе і працює в РФ, показала, якою була в дитинстві.

На свою сторінку в Instagram 36-річна зірка виклала колаж, на якому можна побачити її 8-річну доньку Євангеліну. На іншій частині знімка зображена сама Лобода.

"Зліва моя дочка Єва, праворуч я. Дівчата, народжуйте дітей це ваше продовження, це найбільше щастя! Це те, що залишиться після вас", — підписала кадр Лобода.

Передплатники артистки відзначили, що Єва є справжньою копією зірки в дитинстві.

Скріншот

Скріншот

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Скріншот

Скріншот

instagram.com/lobodaofficial

Нагадаємо, що Світлана Лобода має двох дочок: восьмирічна Евангелина народилася в шлюбі з танцюристом Андрієм Царем. Тільда з'явилася на світ в 2018 році, ім'я батька дитини невідомо. Подейкують, що вона є дитиною лідера групи Rammstein Тілля Ліндеманна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Лобода потрапила в матірний скандал з Сергієм Лазарєвим. Це сталося на врученні російської премії МузТВ-2019.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Світлана Лобода (LOBODA)
Місце
Україна
Теги
Instagramзірки
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