Лобода показала неймовірну схожість з дочкою: архівне фото

Українська співачка Світлана Лобода (LOBODA), яка живе і працює в РФ, показала, якою була в дитинстві.

На свою сторінку в Instagram 36-річна зірка виклала колаж, на якому можна побачити її 8-річну доньку Євангеліну. На іншій частині знімка зображена сама Лобода.

"Зліва моя дочка Єва, праворуч — я. Дівчата, народжуйте дітей — це ваше продовження, це найбільше щастя! Це те, що залишиться після вас", — підписала кадр Лобода.

Передплатники артистки відзначили, що Єва є справжньою копією зірки в дитинстві.

Скріншот м

Скріншот instagram.com/lobodaofficial

Нагадаємо, що Світлана Лобода має двох дочок: восьмирічна Евангелина народилася в шлюбі з танцюристом Андрієм Царем. Тільда з'явилася на світ в 2018 році, ім'я батька дитини невідомо. Подейкують, що вона є дитиною лідера групи Rammstein Тілля Ліндеманна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Лобода потрапила в матірний скандал з Сергієм Лазарєвим. Це сталося на врученні російської премії МузТВ-2019.

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