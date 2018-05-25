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Лобода показала перше фото новонародженої дочки

10.4тЧитати новину російською

Українська співачка Світлана Лобода показала першу фотографію новонародженої дочки, яка з'явилася на світ 24 травня.

Пологи проходили в Лос-Анджелесі, тому при народженні друга дочка артистки отримала американське громадянство. Фотографією малятка Світлана поділилася зі своїми підписниками в соціальній мережі Instagram.

"Дякую Тобі за те, що зробив це чудо можливим", - підписала кадр Лобода, очевидно, звертаючись до батька своєї другої дитини. На знімку артистка без сорому демонструє оголені груди та крихітну дівчинку.

Світлана Лобода з новонародженою дочкою

Instagram @lobodaofficial

До слова, ім'я свого коханого Світлана не розкриває. Раніше ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що артистка вагітна від соліста культової німецької рок-групи Rammstein Тилля Ліндеманна, і ця новина спричинила ажіотаж у соцмережах.

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Незадовго до пологів у мережі почали поширювати інформацію про те, що Тілль Ліндеманн був обраний менеджментом артистки "про людське око", в той час як справжнім батьком може бути небайдужий до неї співак Макс Барських.

Світлана Лобода

Instagram @lobodaofficial

Нагадаємо, Лобода виховує семирічну доньку Єву від хореографа Андрія Царя.

Раніше OBOZREVATEL показував, як проходила вагітність Світлани Лободи.

Особи
Світлана ЛободаСвітлана Лобода (LOBODA)
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