Лобода показала перше фото новонародженої дочки

Українська співачка Світлана Лобода показала першу фотографію новонародженої дочки, яка з'явилася на світ 24 травня.

Пологи проходили в Лос-Анджелесі, тому при народженні друга дочка артистки отримала американське громадянство. Фотографією малятка Світлана поділилася зі своїми підписниками в соціальній мережі Instagram.

"Дякую Тобі за те, що зробив це чудо можливим", - підписала кадр Лобода, очевидно, звертаючись до батька своєї другої дитини. На знімку артистка без сорому демонструє оголені груди та крихітну дівчинку.

Світлана Лобода з новонародженою дочкою Instagram @lobodaofficial

До слова, ім'я свого коханого Світлана не розкриває. Раніше ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що артистка вагітна від соліста культової німецької рок-групи Rammstein Тилля Ліндеманна, і ця новина спричинила ажіотаж у соцмережах.

Незадовго до пологів у мережі почали поширювати інформацію про те, що Тілль Ліндеманн був обраний менеджментом артистки "про людське око", в той час як справжнім батьком може бути небайдужий до неї співак Макс Барських.

Світлана Лобода Instagram @lobodaofficial

Нагадаємо, Лобода виховує семирічну доньку Єву від хореографа Андрія Царя.

Раніше OBOZREVATEL показував, як проходила вагітність Світлани Лободи.