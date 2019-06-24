"Лисий у справі": в мережі розгорілися суперечки через доньку Кошового на шоу "Голос. Діти"

У неділю, 23 червня, на вокальному проекті "Голос. Діти-5" (етап "Бої") виступила Варвара Кошова – донька зірки студії "Квартал 95" Євгена Кошового. Дівчинка зуміла пройти до наступного етапу шоу, що викликало запеклі суперечки в мережі.

Так, 11-річна Варя разом із учасниками Артемом Шойжоловим і Софією Іванько виконала пісню "Дим" гурту "Время и Стекло". Ролик із виступом опублікований на офіційному каналі дитячого "Голосу" на YouTube (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Читайте також усі подробиці вокальних боїв на "Голос. Діти-5".

Варвара Кошова "1+1"

У підсумку в тріо, на думку журі, найкращою стала саме Кошова, що обурило багатьох користувачів мережі.

Так, у коментарях під роликом шанувальники проекту вказали, що дівчинка пройшла тільки завдяки впливу свого знаменитого батька й самостійно вона не змогла б продовжити участь у шоу.

Інші ж заступилися за 11 річну Варвару, через що в мережі розгорілися палкі суперечки.

Варвара Кошова YouTube

"Напевно, вони вибрали композицію, яка не змогла розкрити вокальні дані інших учасників. Артем і Софія були набагато кращими – Варя слабкіша. Одразу було зрозуміло, що Кошову "просунуть". І "Розсміши коміка", і "Голос". Видно, що "лисий" у справі", – обурилися шанувальники шоу.

"Чогось все нагадує російську версію "Голосу" з донькою Алсу. Будемо чесні, донька нашого улюбленого коміка, на відміну від доньки Алсу, співати вміє... Але зовсім не краща за інших претендентів у цій трійці... Вона явно поступається другій дівчинці", – додали інші.

"Варя все одно сильна і гідна, щоб не писали. Що ж ви всі такі злі. Якби її батько хоч якось брав участь у тому, що вона пройшла далі в цьому сезоні, то чому ж тоді вона в минулому сезоні не пройшла? Я думаю, що Варя дуже постаралася", – посперечалися фанати Кошової.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 11-річна Варвара Кошова виступала в третьому ефірі п'ятого сезону проекту "Голос. Діти" з піснею Крістіни Агілери Fall In Line і довела до сліз свого батька Євгена Кошового.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.